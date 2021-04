Diretta/ Turris Ternana (Serie C), streaming video tv: corallini, emergenza Covid

DIRETTA TURRIS TERNANA: OSPITI SENZA MOTIVAZIONI…

Turris Ternana, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro che si prospetta complicato per i Corallini, alle prese con l’emergenza Covid e 6 calciatori al momento già indisponibili per il tecnico Caneo. La partita è stata comunque confermata con la Turris che al momento mantiene 3 punti di distacco dalla Vibonese in zona play out e 8 sulla Paganese.

Incrementando questa distanza, i corallini potrebbero evitare i play out anche subendo il sorpasso da parte dei calabresi, ma l’ultima sconfitta di Teramo ha sicuramente complicato i piani della Turris. Sta chiudendo invece in scioltezza il campionato la Ternana, già promossa dopo la vittoria contro l’Avellino e che nel recupero contro la Cavese ha festeggiato la promozione con ben 7 gol rifilati ai metelliani. Per i rossoverdi è stato un campionato dei record e ora l’obiettivo del tecnico Cristiano Lucarelli è chiudere al meglio il torneo, segnando numeri in grado di restare per sempre nella storia del club.

DIRETTA TURRIS TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Turris Ternana sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video. Ricordiamo però per Turris Ternana anche la diretta tv sul canale Cusano Italia, numero 264 del digitale terrestre in chiaro.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS TERNANA

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Ternana presso lo stadio Amerigo Liguori. I padroni di casa allenati da Bruno Caneo dovranno fare i conti con i 6 casi di positività al coronavirus emersi nel gruppo squadra. Per questo non è possibile ipotizzare una formazione tipo per i Corallini, in attesa di capire quali calciatori saranno effettivamente disponibili per la partita. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Suagher, Kontek, Celli; Paghera, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Raicevic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai non ha proposto il suo pronostico su Turris Ternana, vista l’emergenza Covid che ha colpito la formazione corallina e l’incertezza su quelli che saranno i convocati del tecnico Caneso, questo ed altri bookmaker non hanno reso note le quote, bloccando al momento le scommesse sulla sfida non potendo ancora sapere con quale competitività i toscani potranno affrontare l’impegno allo stadio Liguori.



