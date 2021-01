Diretta/ Turris Vibonese (Serie C) streaming video e tv: corallini osso duro

DIRETTA TURRIS VIBONESE: RISULTATO NON SCONTATO!

Turris Vibonese, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 in programma presso lo stadio Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I corallini si sono confermati un osso duro anche nella prima partita del 2021, frenando il Bari in casa con un pareggio e costringendo i pugliesi a perdere di nuovo terreno nel testa a testa con la Ternana per la vetta. Tornata dopo quasi vent’anni tra i professionisti, la Turris staziona in ottava posizione, in piena zona play off, e può essere sicuramente orgogliosa di quanto costruito finora. Dall’altra parte la Vibonese è ripartita nel 2021 con un pareggio contro il Bisceglie, ma i calabresi non vincono in campionato da 5 partite, ovvero dalla trasferta sul campo della Casertana del 2 dicembre scorso. Un ruolino di marcia che è stato comunque fin qui sufficiente agli uomini di Galfano per restare più vicini alla zona play off che a quella retrocessione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS VIBONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Turris e Vibonese allo stadio Liguori di Torre del Greco. I padroni di casa allenati da Franco Fabiano scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Abagnale; Lame, Rainone, Lorenzini; Da Dalt, Romano, Franco, Signorelli, Esempio; Giannone; Pandolfi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Angelo Galfano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Laaribi, Vitiello, Rasi; Berardi, Tumbarello; Parigi.

