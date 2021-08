Diretta/ Twente Lazio streaming video tv: Sarri alza i ritmi (amichevole)

DIRETTA TWENTE LAZIO: UN BEL TEST PER SARRI!

Twente Lazio, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 19.30 presso il De Grolsch Veste di Enschede, sarà una sfida amichevole che chiuderò per i biancazzurri la seconda parte del ritiro precampionato, svoltasi a Marienfeld in Germania. Test in Olanda contro il Twente che è reduce da un’amichevole contro un altro club della nostra Serie A, il neopromosso Venezia, che ha espugnato il De Grolsch Veste grazie a un gol di Francesco Forte. Dopo 20 duri giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore, a Marienfeld la Lazio ha ritrovato i nazionali Immobile, Acerbi e Correa, ma negli ultimi test le gambe degli uomini di Maurizio Sarri sono apparse un po’ appesantite.

Due pareggi contro formazioni di Serie C, una italiana, il Padova, una tedesca, il Meppen, e contro questi ultimi Immobile ha anche fallito il rigore della vittoria. Sarri chiede una risposta ai suoi in attesa che il mercato faccia registrare un’accelerata decisiva: c’è da definire il futuro di Correa e gli arrivi di Toma Basic a centrocampo e di un esterno d’attacco, con Kostic dell’Eintracht Francoforte in pole position nelle idee del direttore sportivo Igli Tare.

DIRETTA TWENTE LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Twente Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare (visibile anche sul canale numero 251). Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE LAZIO

Le probabili formazioni di Twente Lazio, match che andrà in scena allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Per il Twente, Ron Jans schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lange; Hilgers, Dumic, Bruns, Markelo; Staring, Bosch, Dyulgerov, Van Leeuwen; Ugalde, Rots. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al De Grolsch Veste di Enschede, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Twente con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.



