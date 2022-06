Diretta/ Ucraina Armenia streaming video tv: voglia di stupire (Nations League)

DIRETTA UCRAINA ARMENIA: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Ucraina Armenia, in diretta sabato 11 giugno 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadion LKS di Lodz sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Padroni di casa costretti a giocare in campo neutro in Polonia per le note vicende che purtroppo stanno affliggendo l’Europa con la guerra tra Russia e Ucraina. La nazionale allenata da Petrakov dopo aver perso l’accesso a Qatar 2022 perdendo lo spareggio col Galles ha iniziato la Nations League nel migliore dei modi, espugnando il campo dell’Irlanda con un gol di Tsygankov.

Voglia di stupire anche per l’Armenia che aveva iniziato il suo cammino nella competizione battendo proprio gli irlandesi ma ha dovuto subire poi la prima battuta d’arresto perdendo 2-0 a Glasgow nella trasferta in casa della Scozia. Ucraina e Armenia tornano ad affrontarsi dopo 19 anni in un incontro ufficiale, l’ultima volta era stata per le qualificazione a Euro 2004 il 7 giugno 2003, a Lviv vinse l’Ucraina con un rocambolesco 4-3.

DIRETTA UCRAINA ARMENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Ucraina Armenia sarà trasmessa per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Football: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA ARMENIA

Le probabili formazioni della diretta Ucraina Armenia, match che andrà in scena allo Stadion LKS di Lodz. Per l’Ucraina, Oleksandr Petrakov schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovskyi, Zinchenko, Tsygankov; Yaremchuk. Risponderà l’Armenia allenata da Joaquin Caparros con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Yurchenko; Hambardzumyan, Haroyan, Mkoyan, Mkrtchyan, K. Hovhannisyan; Bayramyan, Grigoryan, Spertsyan; Bichakhchyan, Barseghyan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ucraina Finlandia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ucraina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo della Finlandia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











