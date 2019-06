Diretta Ucraina Corea del Sud U20/ Streaming video tv la finale dei Mondiali Under 20

Ucraina Corea del Sud Under 20, in diretta dallo stadio di Lodz, è la finale dei Mondiali Under 20 in Polonia. L’appuntamento sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 giugno 2019: Ucraina Corea del Sud Under 20 metterà in palio il titolo iridato giovanile tra due Nazionali che mai erano arrivate alla finale di un Mondiale Under 20 e dunque hanno già scritto una pagina della propria storia, ma naturalmente a questo punto non vorranno fermarsi sul più bello. L’Ucraina Under 20 martedì in semifinale ha fermato il cammino dell’Italia: successo per 1-0 contro gli azzurrini, l’identico punteggio con cui poche ore dopo la Corea del Sud si è sbarazzata dell’Ecuador, andando così a comporre una finale che sarebbe stato difficile immaginare prima dell’inizio dei Mondiali Under 20. La storia è ad un passo, fermarsi sul più bello sarebbe un peccato: chi riuscirà a completare il trionfo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Corea del Sud Under 20 sarà garantita per tutti gli abbonati alla televisione satellitare alle ore 18.00 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, che sono i numeri 201 e 202. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go. In chiaro invece appuntamento su Rai Sport + HD e naturalmente con lo streaming offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA COREA DEL SUD UNDER 20

Parlando adesso delle probabili formazioni di Ucraina Corea del Sud Under 20, naturalmente in linea di massima prendiamo come base le formazioni con cui Ucraina e Corea del Sud avevano vinto le rispettive semifinali. L’Ucraina di Oleksandr Petrakov fa dell’organizzazione il suo punto di forza, come mostrato dal coperto 5-4-1 nella semifinale con l’Italia. In attacco le certezze sono Sikan prima punta e Buletsa che dovrebbe partire largo da sinistra, in difesa invece sarà da sostituire Popov, espulso in semifinale. Per quanto riguarda invece la Corea del Sud, il c.t. Jeong-yong Jung potrebbe ripartire dal 3-5-2 imperniato sulla coppia d’attacco formata da Se Hun Oh e Kang In Lee. La certezza è la difesa a tre, in fase offensiva invece abbiamo visto anche il 3-4-2-1 e di conseguenza è l’assetto in avanti il dubbio legato alla Corea del Sud.

PRONOSTICO E QUOTE

Può naturalmente essere interessante anche analizzare il pronostico di Ucraina Corea del Sud in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Parte favorita l’Ucraina, formalmente in casa: il segno 1 è quotato a 2,40 mentre si arriva alla quota di 3,20 per la vittoria della Corea del Sud, naturalmente segno 2. Infine, è da sottolineare che in caso di pareggio il segno X varrebbe 2,85 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA