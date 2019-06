Diretta Ucraina Italia U20/ Streaming video Rai: azzurrini in semifinale (Mondiali)

Ucraina Italia U20, che si gioca in diretta dallo Stadion GOSiR di Gdynia, va in scena alle ore 17:30 di lunedì 11 giugno e rappresenta la prima semifinale dei Mondiali Under 20 2019. Per gli azzurrini una grande occasione: dopo aver battuto il Mali in una partita pirotecnica, la nostra nazionale può migliorare il risultato di due anni fa e prendersi la finale, approfittando anche del fatto che le grandi favorite per il titolo siano state tutte eliminate in precedenza. Naturalmente la squadra di Paolo Nicolato non dovrà comunque sottovalutare l’Ucraina, che ha dimostrato carattere e qualità: la vittoria nei quarti di finale contro la Colombia può essere considerata un bel colpo, e dunque sarà una sfida tutta da vivere nella quale, come in ogni gara secca, dettagli e attenzione faranno la differenza. Adesso, aspettando la diretta di Ucraina Italia U20, possiamo andare a leggere quali dovrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici, nell’analisi approfondita delle probabili formazioni attese sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Italia U20 sarà disponibile in chiaro per tutti: il canale di riferimento sulla televisione di stato dovrebbe essere Rai Due, dunque con la possibilità di seguirla anche sul sito www.raiplay.it con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, gli abbonati al satellite potranno selezionare il canale Sky Sport Football (203) e attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA ITALIA U20

Oleksandr Petrakov dovrebbe puntare sul 3-4-3 per Ucraina Italia U20: davanti gioca Sikan, autore di 4 gol in questa edizione dei Mondiali 2019, con il supporto di Kashchuk e Buletsa che agiranno sulle corsie laterali. L’altro miglior marcatore, Popov, è un difensore centrale che si posiziona su una linea completata da Beskorovainyi e Bondar, con Kucheruk che sarà il portiere. Sulla linea mediana ci sono due laterali come Konoplia e Kornilenko, che di fatto sono terzini e dunque formeranno un’ideale difesa a cinque in fase di non possesso; a fare legna in mezzo ci saranno Dryshliuk e Chekh. Non dovrebbe cambiare la nostra nazionale: sarà 3-5-2 con Del Prato, Gabbia e Ranieri a proteggere il portiere Plizzari, si alzano ancora Bellanova e Tripaldelli che giocheranno con i centrocampisti. Luca Pellegrini fa la mezzala tattica sul centrosinistra, dall’altra parte c’è Frattesi mentre il regista di riferimento ancora una volta sarà Salvatore Esposito; la coppia offensiva sarà formata da Pinamonti, anche per lui 4 gol ai Mondiali, e Scamacca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA