Diretta/ Udinese Bayer Leverkusen streaming video tv: test di livello (Amichevole)

DIRETTA UDINESE BAYER LEVERKUSEN: GRANDE AMICHEVOLE!

Udinese Bayer Leverkusen, in diretta giovedì 21 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Alois Latini di Zell Am See in Austria, sarà una sfida amichevole tra la formazione friulana e quella tedesca. Test internazionale di livello per l’Udinese che dopo la sfida all’Union Berlino si trova di fronte un’altra formazione della Bundesliga tedesca, le “Aspirine” che in questa nuova stagione torneranno ad esibirsi sul palcoscenico della Champions League, grazie al piazzamento di prestigio nel campionato scorso.

Diretta/ Udinese Iliria Ljubljana (risultato finale 3-0): Nestorovski show, tripletta

L’Udinese ha voltato pagina, dopo Cioffi in panchina è arrivato Andrea Sottil, reduce da una stagione importante sulla panchina dell’Ascoli. I bianconeri friulani puntano come sempre a lavorare efficacemente sul mercato e a lanciare nuovi talenti di spessore, pur accettando qualche sacrificio sul piano delle vendite, come potrebbe essere il passaggio di Gerard Deulofeu al Napoli, affare che sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Diretta/ Udinese Union Berlino (risultato finale 3-3) video tv: pari pirotecnico!

DIRETTA UDINESE BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Bayer Leverkusen sarà visibile su DAZN, in diretta streaming video collegandosi tramite smart tv o pc o attraverso dispositivi mobili come tablet o smartphone, per seguire l’amichevole internazionale della formazione ligure.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BAYER LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della diretta Udinese Bayer Leverkusen, amichevole che andrà in scena allo stadio Alois Latini di Zell Am See in Austria. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Nestorovski, Deulofeu. Risponderà il Bayer Leverkusen allenato da Gerardo Seoane con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lunev, Kossounou, Tah, Tapsoba, Sinkgraven, Paulinho, Baumgartlinger, Palacios, Diaby, Alario, Schick.

Diretta/ Udinese Rapid Lienz (risultato finale 0-11): doppiette di Makengo ed Arslan!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Bayer Leverkusen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Bayer Leverkusen, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA