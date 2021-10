Diretta/ Udinese Bologna streaming video tv: per crescere ancora (Serie A)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA: PARTITA COMBATTUTA

Udinese Bologna, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Squadre chiamate a crescere ancora dopo gli ultimi impegni disputati: l’Udinese viene da un pirotecnico pareggio per 3-3 in casa della Sampdoria, una partita spettacolare che ha messo in luce pregi e difetti della formazione friulana, evidenziando comunque una squadra capace di non arrendersi e sicuramente in grado di ottenere i punti che servono per una salvezza tranquilla.

Diretta/ Bologna Spal Primavera (risultato finale 1-2): Csinger firma il colpaccio!

Stesso obiettivo di un Bologna che dopo le pesanti battute d’arresto contro Inter ed Empoli è riuscito comunque a rialzare la testa travolgendo la Lazio tra le mura amiche dello stadio Dall’Ara, un 3-0 importante per la classifica, visto che ha proiettato i felsinei a quota 11 punti, ma anche per il morale considerando l’importanza di una scossa contro un avversario difficile. L’8 maggio scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente in Friuli, il 29 settembre 2019 l’ultima vittoria interna bianconera per 1-0, il Bologna non vince a Udine dallo 0-1 del 14 febbraio 2016.

Diretta/ Sampdoria Udinese (risultato 3-3) video streaming tv: Forestieri! E' finita

DIRETTA UDINESE BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Le probabili formazioni di Udinese Bologna, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

DIRETTA/ Bologna Lazio (risultato finale 3-0): espulso Acerbi

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA