Diretta Udinese Bologna/ Streaming video tv: Tudor a rischio esonero? (Serie A)

Udinese Bologna, diretta da Giua, si gioca oggi sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine. I bianconeri ed i felsinei hanno ottenuto entrambi un pari senza reti nell’ultima giornata di campionato: i friulani hanno pareggiato sul campo del Verona, soffrendo ma restando a galla grazie alle parate del portiere argentino Musso. Una boccata d’ossigeno dopo un momento che si era fatto difficile per l’Udinese in particolare dopo la sconfitta interna contro il Brescia di sabato scorso. Dall’altra parte il Bologna nelle ultime due partite hanno perso chance importanti. In casa contro la Roma i rossoblu hanno subito un clamoroso ko all’ultimo secondo in superiorità numerica, in una partita che a tratti sembravano ormai in procinto di vincere. Nella trasferta in casa del Genoa nel turno infrasettimanale lo 0-0 è maturato dopo il rigore sbagliato da Soriano, che non ha permesso di ottenere i tre punti in un altro match in cui il Bologna ha espresso una notevole supremazia territoriale per larghi tratti del match.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE UDINESE BOLOGNA

La diretta tv di Udinese Bologna sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport (tutti gli abbonati lo trovano al numero 252 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Udinese-Bologna, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 3-5-2 per l’Udinese allenata da Igor Tudor, in campo con: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna. 4-2-3-1 per il Bologna guidato in panchina da Sinisa Mihajlovic, schierata con: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Udinese Bologna, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella felsinea: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.85 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.55 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato 1.80.



