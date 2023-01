DIRETTA/ Udinese Empoli video streaming tv: Sottil vs Zanetti, duello giovane

DIRETTA UDINESE EMPOLI: GLI ALLENATORI

Nella diretta di Udinese Empoli assisteremo all’incrocio tra due allenatori giovani come Andrea Sottil e Paolo Zanetti, rispettivamente 49 e 40 anni. Certo stiamo parlando di generazioni diverse, ma comunque la strada intrapresa è simile: Sottil è partito alla grande con l’Udinese e poi è calato, comunque rimanendo vicino alla zona europea, Zanetti dopo la delusione con il Venezia – portato comunque in Serie A nella stagione precedente – si sta riprendendo a Empoli dove rimane fuori dai guai. Tra i due c’è un solo precedente, terminato in parità: era la stagione 2020-2021, al Del Duca di Ascoli era finita 0-0 tra i marchigiani e il Venezia, Sottil era subentrato a dicembre “saltando” la partita di andata.

Per quanto riguarda altre statistiche sugli allenatori, Paolo Zanetti ha sempre perso contro l’Udinese: naturalmente ci riferiamo alla passata stagione e alla doppia vittoria centrata dai friulani contro i lagunari. In due precedenti contro l’Empoli invece Sottil è imbattuto: abbiamo una vittoria e un pareggio, sempre nel già citato 2020-2021, come allenatore dell’Ascoli che aveva timbrato 4 punti contro la squadra che aveva dominato la Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

UDINESE EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Empoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Udinese Empoli, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Friulani chiamati a ripartire alla ripresa del campionato: dopo essere stati tra le rivelazioni assolute della prima parte del torneo, infatti, sono incappati in una serie di 7 partite senza vittorie, arrivando alla sosta con una sconfitta sul campo del Napoli.

L’Empoli ha invece vinto 2-0 contro la Cremonese nel suo ultimo impegno ufficiale, successo importantissimo perché ha lasciato i toscani a +10 rispetto alla zona retrocessione, anche se il girone d’andata deve ancora terminare e gli azzurri non possono permettersi particolari rilassamenti. Il 16 aprile scorso l’Udinese ha calato il poker vincendo 4-1 nell’ultimo precedente casalingo contro l’Empoli, che non passa in casa dei friulani dallo 0-1 del 4 marzo 2007.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Empoli, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Perez, Bjol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bakrami; Satriano.

UDINESE EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

