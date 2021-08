DIRETTA/ Udinese Empoli video streaming tv: verso la Coppa Italia (amichevole)

DIRETTA UDINESE EMPOLI: IL CALENDARIO

Decisamente intrigante appare la diretta di Udinese Empoli, perché un’amichevole pre-campionato tra due formazioni di Serie A è sempre stuzzicante, a maggior ragione ad appena due settimane dall’inizio del campionato. Per essere precisi, inoltre, dobbiamo aggiungere che il primo impegno ufficiale per Udinese ed Empoli nella nuova stagione 2021-2022 è ancora più vicino: ci riferiamo naturalmente ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma nel prossimo weekend. Per l’Udinese l’appuntamento sarà già alle ore 20.45 di venerdì 13 agosto, quando i bianconeri friulani giocheranno uno degli anticipi, in casa contro l’Ascoli. Per vedere l’Empoli dovremo aspettare un paio di giorni in più, perché i toscani ospiteranno il Vicenza domenica 15 agosto, il giorno di Ferragosto, con fischio d’inizio in programma alle ore 17.45 del giorno festivo per eccellenza dell’estate. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Empoli sarà trasmessa sul digitale terrestre di Udinese Tv, raggiungibile sul canale numero 110 del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e in parte della Provincia di Ferrara. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi via web al sito della televisione ufficiale della formazione friulana.

DIRETTA UDINESE EMPOLI: CHE SFIDA!

Udinese Empoli, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio di Abano Terme, sarà una sfida amichevole che rappresenterà una sorta di anticipo del prossimo campionato di Serie A, visto che friulani e toscani si affronteranno nella sedicesima giornata del massimo campionato, in programma il 5 dicembre 2021. L’Empoli neopromosso in Serie A ha fatto registrare il cambio in panchina tra Alessio Dionisi e Aurelio Andreazzoli, tornato alla guida degli azzurri dopo la retrocessione del 2019. Dopo le vittorie nei derby toscani contro Pontedera e Montecatini, per l’Empoli si tratterà dunque del primo test d’avvicinamento al campionato di un certo livello.

L’Udinese nei test internazionali affrontati contro Sturm Graz e Lens, incassando 7 gol in due partite, ha fornito indicazioni non incoraggianti per il rendimento della sua difesa, ma proverà comunque a rilanciarsi dopo aver scaldato i motori già nella giornata di ieri, quando ha ottenuto un’ampia vittoria contro una squadra friulana militante nel campionato di Serie D, il Cjarlins.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI

Le probabili formazioni di Betis Roma, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Udogie, Pereyra, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Okaka, Forestieri. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Brignoli; Fiamozzi, Canestrelli, Romagnoli, Marchizza; Stulac, Ricci, Damiani; Bandinelli; Mraz, Mancuso.

