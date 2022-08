Diretta/ Udinese Feralpisalò streaming tv: friulani contro l’outsider (Coppa Italia)

DIRETTA UDINESE FERALPISALÒ: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Udinese Feralpisalò, in diretta venerdì 5 agosto 2022 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Friulani in campo contro un’outsider, la Feralpisalò che ha già superato l’ostacolo del turno preliminare battendo 1-3 in trasferta il Sudtirol neopromosso in Serie B. I Leoni del Garda sono da tempo protagonisti del campionato di Serie C, partecipando costantemente ai play off pur senza mai centrare il salto in cadetteria.

L’Udinese ha affrontato diversi test internazionali nel precampionato, l’ultimo contro il Chelsea che è riuscito ad espugnare la Dacia Arena. In precedenza è arrivata una sconfitta anche contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Sarà il primo incrocio ufficiale tra l’Udinese e la Feralpisalò, i friulani sono passati sotto la guida tecnica di Andrea Sottil mentre i Leoni del Gardi hanno confermato in panchina il tecnico Stefano Vecchi.

DIRETTA UDINESE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Feralpisalò sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Udinese Feralpisalò, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Benkovic, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Salines; Balestrero, Carraro, Di Molfetta; Siligardi; Guerra, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











