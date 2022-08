Diretta/ Udinese Fiorentina Primavera streaming video e tv: chi partirà meglio?

DIRETTA UDINESE FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Udinese Fiorentina Primavera, in diretta alle ore 16:30 di oggi pomeriggio, domenica 21 agosto, si giocherà presso lo stadio Comunale Mian di Cormons per la prima giornata del campionato di Primavera 1. Per i bianconeri friulani padroni di casa si tratta di un nuovo esordio nella categoria maggiore: i bianconeri si sono conquistati l’ingresso nel campionato di Primavera 1, il massimo a livello giovanile, dopo aver ottenuto il primo posto nel girone A nello scorso campionato cadetto Primavera 2, quindi c’è curiosità attorno alla Primavera dell’Udinese.

DIRETTA/ Udinese Salernitana (risultato finale 0-0): i friulani resistono in 10

Dopo tre anni, dunque, la formazione friulana tornerà a giocare nella massima serie dedicata all’Under 19. L’esordio, fissato per oggi, vedrà contrapposta l’Udinese alla Fiorentina, che nello scorso campionato ha raggiunto un settimo posto nella regular season con 15 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, per un totale di 51 punti, fuori dalla zona playoff. Un cammino buono ma non esaltante per i gigliati, che nella loro storia spesso hanno raccolto soddisfazioni ben più corpose a livello giovanile. Adesso finalmente si riparte: cosa ci dirà la diretta di Udinese Fiorentina Primavera?

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Si tratta per chiudere Barak, rinnovo vicino per Sene

DIRETTA UDINESE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la gara Udinese Fiorentina Primavera in diretta tv? La sfida sarà trasmessa live da Sportitalia, canale 60 della televisione in chiaro. Il telecronista per la gara sarà Ivan Fusto. Se invece si vuole seguire la partita in diretta streaming video, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la sfida live sul sito www.sportitalia.com senza costi aggiunti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA PRIMAVERA

Non ci sbilanciamo troppo circa le probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Udinese Fiorentina Primavera, essendo naturalmente alla prima giornata di una nuova stagione, il che a livello giovanile indica sempre una ripartenza, con ragazzi nuovi e altri non più in età. Difficile dare indicazioni significative, di certo sia per i bianconeri friulani sia per i viola il gruppo più consistente sarà quello dei 2004, integrato dai 2003 fuoriquota e dall’innesto di qualche 2005.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak o Bajrami nel mezzo e Kocku dice no

Possiamo però parlare di due giocatori fra i più importanti del vivaio gigliato. Giusto un paio di giorni fa, infatti, la Fiorentina ha reso noto sia il prolungamento fino al 2026 di Alessandro Bianco sia la firma del primo contratto da professionista di Costantino Favasuli. Quest’ultimo sarà sicuramente un perno della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani; Bianco invece, che ha un paio danni in più, dovrebbe andare in prestito per “assaggiare” il calcio dei grandi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA