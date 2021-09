DIRETTA/ Udinese Fiorentina streaming tv: friulani vincenti nell’ultimo testa a testa

DIRETTA UDINESE FIORENTINA:LO STORICO

La storia recente che ci accompagna verso la diretta di Udinese Fiorentina è quasi un monologo viola, interrotto però dal successo friulano per 1-0 alla Dacia Arena domenica 28 febbraio scorso. L’Udinese dunque ha vinto l’ultimo confronto contro la Fiorentina, ma i numeri dei dieci precedenti più recenti ci parlano di ben sette successi per i gigliati (un dominio che di solito si riscontra solo fra una grande e una piccola), più due pareggi e la già citata vittoria dell’Udinese di circa sette mesi fa a spezzare quella che era diventata una maledizione per i friulani.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE/ Quote, banco di prova per Tammy Abraham

Il fattore campo comunque potrebbe aiutare i bianconeri, dal momento che la vittoria e i due pareggi sono arrivati tutti a Udine, dove comunque la Fiorentina ha conquistato due successi ma non è dominante come in casa propria – in questi ultimi anni siamo a cinque vittorie su cinque per i gigliati contro l’Udinese allo stadio Artemio Franchi. L’Udinese darà continuità all’ultima vittoria oppure tornerà a fare festa la Fiorentina? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)A

Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv, Mourinho e Gotti confermano tutti?

DIRETTA UDINESE FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Fiorentina sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

ITALIANO VUOL RIPRENDERE LA CORSA

Udinese Fiorentina, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Il tecnico dei friulani, Luca Gotti, chiede ai suoi di ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Roma che hanno bloccato l’ottimo inizio di stagione dei friulani, che avevano iniziato con 7 punti conquistati nelle prime tre partite. Il crocevia di calendario è stato complicato ma ora a Pussetto e compagni serve una scossa in una gara comunque sulla carta non facile.

DIRETTA/ Fiorentina Inter (risultato finale 1-3): la chiude Perisic!

Questo perché la Fiorentina, pur scottata dall’ultima sconfitta interna contro l’Inter, ha mostrato un piglio completamente diverso rispetto alle ultime stagioni, con il tecnico Vincenzo Italiano che ha già messo in mostra idee importanti per la sua nuova squadra, che ha comunque ottenuto 9 punti nelle prime cinque partite della nuova Serie A. Il 28 febbraio scorso l’Udinese ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro i Viola con rete decisiva di Nestorovski a 4′ dal novantesimo. Fiorentina vincente in Friuli per l’ultima volta il 3 aprile 2018, 0-2 con reti toscane firmate da Veretout e Giovanni Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Fiorentina, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA