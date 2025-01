Calciomercato Fiorentina: Dominic Calvert-Lewin opportunità per l’attacco

Il calciomercato Fiorentina è in continua evoluzione e se gli obiettivi principali sono quelli di un difensore centrale e soprattutto di un esterno offensivo, si guarda anche alle opportunità presenti in giro per l’Europa in tutte le zona di campo per rinforzare la rosa di Raffaele Palladino e continuare a sognare un posto nelle zone alte della classifica. Il ruolo dove Daniele Pradè potrebbe aver trovato un interessante offerta del mercato è quello dell’attaccante dove comunque i viola hanno bisogno un innesto visto che Kouame è pronto a salutare e Beltràn viene impiegato sulla trequarti dove riesce meglio a dialogare con i compagni per poi servire Kean.

Il calciatore su cui la società avrebbe messo gli occhi in questa sessione di calciomercato Fiorentina è quello di Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese ventisettenne dell’Everton che in questa stagione ha trovato solo 2 gol in 20 partite ma che è il punto fermo dei toffees anche dopo il cambio di allenatore, da Sean Dyche a David Moyes. Calvert-Lewin è in scadenza nel 2025 e i viola hanno già contattato il suo agente per portarlo a Firenze alla scadenza del contratto, per averlo adesso però potrebbe cercare di convincere l’Everton con una cifra minima ma che gli permetta di non perdere il loro attaccante titolare a parametro zero, il trasferimento di Beto verso Torino però complica un po’ le cose poiché se anche Calvert-Lewin venisse ceduto la squadra si troverebbe senza un riferimento davanti.

Calciomercato Fiorentina News: Pongracic, Biraghi i sacrificabili in difesa

Per completare le operazioni in entrate il calciomercato Fiorentina deve muoversi anche in uscita e dal reparto difensivo potrebbero arrivare le cessioni necessarie, sono almeno due i profili sacrificabili per la dirigenza viola visto il loro poco o quasi nullo utilizzo in questa prima metà di stagione da parte del tecnico. Il primo nome è quello di Cristiano Biraghi, esterno sinistro capace di giocare su tutta la fascia e capitano della Fiorentina, la concorrenza con Robin Gosens e Fabiano Parisi gli ha fatto perdere minutaggio fino a non essere più nei piani di Palladino, si è fatto forte allora l’interesse del Bologna e di Vincenzo Italiano, fino alla scorsa stagione alla guida dei viola, che vorrebbe portare in Emilia in suo vecchio giocatore per allungare il reparto di esterni a sua disposizione e avere in rosa un giocatore con le sue qualità.

Sempre in questa sessione di calciomercato Fiorentina l’altro nome che potrebbe lasciare Firenze è quello di Marin Pongracic, arrivato d’estate dal Lecce per 15 milioni circa ma che ha collezionato solo 3 presenze per poi venire scartato da Palladino, sul difensore croato sembrerebbe esserci l’interesse di diverse squadre di media classifica del nostro campionato, Bologna in particolare che potrebbe salutare Martin Erlic in direzione Parma e che potrebbe sostituirlo con il suo connazionale. Su Pongracic c’è però anche l’interesse del Torino, e della Lazio che hanno intenzione di dare più alternative in quel ruolo ai loro allenatore, il giocatore lascerebbe Firenze in prestito secco fino a fine stagione per ritrovare minutaggio e poi in estate vedere cosa fare del suo futuro.