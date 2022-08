DIRETTA/ Udinese Fiorentina video streaming tv: alla Dacia Arena arbitra Mariani

DIRETTA UDINESE FIORENTINA: L’ARBITRO

Per la diretta di Udinese Fiorentina parliamo ora della squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà Maurizio Mariani con ad aiutarlo Alessandro Giallatini e Ciro Carbone. Il quarto uomo sarà Lorenzo Maggioni con Var Michael Fabbri e Avar Stefano Alassio. Nato a Roma il 25 febbraio del 1982 è uno degli arbitri più bravi della Serie A, consulente informatico di professione è iscritto alla sezione di Aprilia. A sedici anni ha deciso di diventare arbitro anche se non abbandona gli studi tanto che a Venezia completa gli studi alla scuola navale militare Francesco Morosini.

Nel 2000 debutta tra gli esordienti per arrivare nel 2007 in Serie D. Diventa professionista nel 2009 salendo in Lega Pro. In B ci arriva il 30 agosto del 2011 quando dirige al Barbetti la sfida Gubbio Ascoli. Nel gennaio del 2013 invece è il momento della Serie A con Chievo Atalanta al Bentegodi. Il 2013 è anno assai importante per lui visto che vince anche il Premio Sportilia. Arbitro di personalità è sicuramente uno molto affidabile.

DIRETTA UDINESE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Fiorentina non sarà una di quelle che per questa 4^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Udinese Fiorentina sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

UDINESE FIORENTINA: SFIDA EQUILIBRATA!

Udinese Fiorentina, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. Viola a caccia del gol dopo tre 0-0 consecutivi, contro l’Empoli alla seconda di campionato, contro il Twente in Conference League e il Napoli nella scorsa giornata. Risultati comunque positivi che hanno riportato i viola in una fase a gironi in Europa e hanno mantenuto l’imbattibilità in Serie A per gli uomini di Italiano.

Per l’Udinese la prima vittoria stagionale è arrivata sabato scorso in casa del Monza, 4 punti per l’avvio di campionato dei friulani che puntano innanzitutto ad assestarsi verso una salvezza tranquilla, lontano dalla zona calda della classifica. Il 26 settembre 2021 Fiorentina vincente 0-1 nell’ultimo precedente in casa dei friulani, il 28 febbraio 2021 l’Udinese ha vinto 1-0 nell’ultimo successo interno contro i viola.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Fiorentina, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

