Diretta/ Udinese Frosinone streaming video e tv: Friulani, falsa partenza (Primavera)

UDINESE FROSINONE PRIMAVERA: FALSA PARTENZA PER I FRIULANI!

Udinese Frosinone, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 11.00 presso lo stadio Comunale Mian di Cormons, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato Primavera 1. Falsa partenza per i friulani che hanno perduto entrambe le partite iniziali del nuovo torneo, ko di misura in casa contro la Fiorentina e successiva sconfitta sul campo della Juventus molto netta, con un poker realizzato dalla formazione torinese.

L’Udinese cercherà riscatto contro un Frosinone che aveva iniziato col botto la sua avventura nel massimo campionato Primavera, vincendo 3-5 in casa del Milan. All’esordio in casa però i ciociari sono stati costretti ad alzare bandiera bianca al cospetto del Lecce, impostosi con un secco 0-2. Le due squadre tornano ad affrontarsi in casa dei friulani dopo l’ultimo precedente in Coppa Italia Primavera del 12 ottobre 2019: furono i gialloazzurri a vincere col punteggio di 0-2.

UDINESE FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Frosinone Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale Mian di Cormons. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Abankwah, Centis, Basha, Pafundi, Castagnaviz, Iob, Zunec, Abdalla. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej, Rosati; Bruno, Cangianiello, Peres; Condello, Jirillo, Selvini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











