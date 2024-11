DIRETTA EMPOLI UDINESE, PER TORNARE A VINCERE

Al Carlo Castellani andrà in scena oggi, lunedì 25 novembre 2024 alle 18:30, la diretta Empoli Udinese che sarà il penultimo scontro della tredicesima giornata di Serie A. Dopo essersi salvate all’ultima giornata si ritrovano l’Empoli di Roberto D’Aversa e l’Udinese di Kosta Runjaic. I padroni di casa sono alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul Como e il pareggio esterno contro il Lecce. Gli uomini di D’Aversa, al decimo posto, stanno vivendo un ottimo avvio di stagione nonostante la poca prolificità in area di rigore. Solo 9 le reti segnate dai toscani, peggior attacco della Serie A dopo quello del Lecce. In compenso l’Empoli ha dimostrato una grande solidità difensiva. Il portiere Vasquez, rivelazione di questa prima parte di Serie A, ha subito solo 10 gol attestando la difesa degli azzurri come la terza migliore del campionato dopo Napoli e Juventus.

Mentre chi non se la passa decisamente bene sono i friulani. L’Udinese arriva infatti da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, un netto calo che, seppur dovuto anche a molti incroci con le big, ultima delle quali l’Atalanta prima della sosta, si pone in controtendenza con l’ottimo inizio di stagione caratterizzato da 10 punti nelle prime quattro giornate. Quale occasione migliore che la diretta Empoli Udinese, contro una rivale che è dietro di solo un punto, per tornare alla vittoria?

DIRETTA EMPOLI UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Empoli Udinese in tv sarà trasmessa come di consueto su DAZN, il broadcaster che detiene i diritti della Serie A 2024/25. L’incontro sarà dunque visibile in diretta streaming video sull’app DAZN su tablet, smartphone e televisione e sarà inoltre possibile vederlo, per gli abbonati Sky e DAZN, sul canale Sky DAZN1.

EMPOLI UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tante assenze importanti fra gli uomini di Roberto D’Aversa per le probabili formazioni della diretta Empoli Udinese. Il tecnico degli azzurri dovrà infatti fare a meno del giovane talento Fazzini, vittima di una lesione muscolare alla coscia destra, oltre che degli esterni Ebuehi e Zurkowski. In dubbio Grassi, Anjorin e Sebastiano Esposito, mentre ritorna Pellegri in attacco. La squadra si dovrebbe dunque schierare così: Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Pezzella, Maleh, Haas, Henderson, Gyasi; Colombo, Pellegri.

Per i friulani invece out il solito Sanchez, ancora alle prese con una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra e che punta al rientro dall’inizio di gennaio. Runjaic dovrebbe quindi schierare il suo classico 3-5-2 formato da: Okoye; Tourè, Bijol, Giannetti; Kamara, Payero, Karlstrom, Lovric, Ehizibue; Lucca, Thauvin.

EMPOLI UDINESE, LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per la diretta Empoli Udinese. Per i bookmakers match difficile da pronosticare, con quote alte per le tre opzioni di 1 X e 2. Leggermente favorito l’Empoli padrone di casa secondo la maggioranza dei bookies, quotato a circa 2.80, contro il 2.90 del pareggio e della vittoria dell’Udinese. Per Goldbet più probabile il pareggio, quotato a 2.75 contro il 2.80 dell’Empoli e il 2.90 dell’Udinese; mentre incertezza totale secondo Sisal che quota le tre opzioni tutte a 2.80.