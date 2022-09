Diretta/ Udinese Inter streaming video tv: friulani rivelazione (Serie A)

DIRETTA UDINESE INTER: NERAZZURRI FAVORITI!

Udinese Inter, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Friulani rivelazione di questa prima parte di campionato: dopo il 4-0 rifilato alla Roma è arrivato un tris in casa del Sassuolo, con l’Udinese che resta a un solo punto dal gruppo di testa e che soprattutto ha messo in fila 4 vittorie consecutive, al momento striscia positiva migliore in corso in campionato.

Probabili formazioni Udinese Inter/ Quote: gioca Mkhitaryan (Serie A)

Dovrà fare attenzione l’Inter che dopo le sbandate contro Lazio, Milan e Bayern Monaco si è ripresa battendo il Torino in campionato e il Viktoria Plzen in Champions League. Ai nerazzurri servirà una vittoria per rilanciarsi verso il vertice della classifica. Il primo maggio scorso Inter vincente 1-2 alla Dacia Arena, ultima vittoria interna dell’Udinese contro i nerazzurri datata 6 gennaio 2013, 3-0 per i bianconeri il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER/ Diretta tv: Edin Dzeko è in evidenza

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Udinese e Inter? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 7^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Le probabili formazioni della diretta Udinese Inter, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Diretta/ Foggia Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): D'Ursi decide il derby!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA