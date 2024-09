DIRETTA UDINESE JUVENTUS: “DERBY” BIANCONERO!

Con la diretta Udinese Juventus Primavera ci lanciamo verso la partita che si gioca alle ore 11:00 di domenica 1 settembre, valida per la terza giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025. Sono già tempi duri per l’Udinese, che sa di dover lottare per la salvezza: i friulani hanno aperto malissimo la loro stagione, con una sconfitta interna per mano del Milan seguita poi alla manita incassata dal Lecce. In totale abbiamo già nove gol incassati a fronte di uno solo segnato: è presto per dirlo ma naturalmente il trend dell’Udinese sembra segnato, ora si attende comunque il riscatto.

La Juventus, passata nelle mani di Francesco Magnanelli già collaboratore di Massimiliano Allegri, deve rilanciarsi dopo una stagione negativa: non lo ha fatto nel migliore dei modi perdendo nettamente contro il Genoa, ma poi ha sfruttato il calendario e il 3-0 arrivato contro il Cesena è stato positivo, oggi un’altra partita favorevole con la quale provare ad acquisire ancora più fiducia. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Udinese Juventus Primavera, nell’attesa della partita facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

UDINESE JUVENTUS PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti: anche in questa stagione il campionato Primavera 1 viene mandato in onda e garantito da Sportitalia, il cui canale di riferimento si trova al numero 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore, si potrà comunque assistere a tutte le partite del torneo, compresa dunque la diretta Udinese Juventus Primavera: è infatti disponibile anche il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, tramite il suo sito ufficiale www.sportitalia.com oppure la relativa applicazione, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA UDINESE JUVENTUS PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Udinese Juventus Primavera Igor Bubnjic potrebbe cambiare qualcosa: in difesa possono comunque essere confermati Bozza, Busolini e Olivo a protezione del portiere Malusà, a centrocampo invece Manuel Conti e De Crescenzo insidiano le maglie di Di Leva e Demiroski e occhio anche sulle corsie, con Shpuza e Dal Vì pronti a rilevare Lazzaro o Marello, o entrambi. Sulla trequarti agiranno due tra Barbaro, Pejicic che va per la conferma e Cella; davanti ballottaggio a tre con Danciutu e Cosentino che sperano, ma Bonin che per il momento appare ancora favorito.

Magnanelli riparte da Pugno nella diretta Udinese Juventus Primavera: sarà lui il centravanti, reduce da una doppietta, anche la Signora gioca con il 3-4-2-1 e allora ecco Crapisto e Florea schierati alle spalle della prima punta con Ngana e Ripani favoriti su Filippo Grosso, Lontani e Keutgen per agire al centro, mentre Pagnucco e uno tra Nisci e De Biase saranno i laterali. Per quanto riguarda la difesa, dovrebbe essere tutto immutato: Bassino, Bruno Martinez e il figlio d’arte Alfonso Montero proteggeranno il portiere, che ancora una volta sarà Zelezny.