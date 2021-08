DIRETTA/ Udinese Juventus video streaming tv: bilancio a favore della Vecchia Signora

DIRETTA UDINESE JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Molto ricca ma quasi a senso unico è la storia dei precedenti della diretta di Udinese Juventus, la partita tra le due squadre bianconere che vede nettamente avanti nel bilancio i torinesi. Ad esempio, negli ultimi dieci confronti ufficiali – di cui nove in campionato più uno in Coppa Italia – la Juventus ha raccolto la bellezza di otto vittorie a fronte di un pareggio e una sola sconfitta. L’isolata vittoria dell’Udinese risale a giovedì 23 luglio 2020, data decisamente anomala nel contesto del campionato che causa Covid era slittato nel cuore dell’estate e vide allo stadio Friuli il successo dei padroni di casa per 2-1. Il pareggio (1-1) risale invece a domenica 5 marzo 2017 sempre in casa dell’Udinese, per il resto otto vittoria della Juventus, tra cui il 2-6 di domenica 22 ottobre 2017. Nello scorso campionato popi ci sono stati due successi per i bianconeri di Torino, che si sono imposti per 4-1 in casa allo Stadium domenica 3 gennaio 2021 e poi anche a Udine per 1-2 domenica 2 maggio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus sarà in esclusiva su DAZN: la partita sarà dunque visibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando l’applicazione direttamente sulla Smart tv. Sarà l’unica possibilità per vedere il match della Dacia Arena in diretta, non sarà disponibile la visione sui canali del digitale terrestre o quelli satellitari.

UDINESE JUVENTUS: SFIDA DELICATA PER ALLEGRI

Udinese Juventus, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 18.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata di Serie A. Allegri riparte in Friuli, dopo due stagioni di assenza inizia ufficialmente la nuova avventura del tecnico sulla panchina bianconera. Soprattutto, esattamente un decennio dopo visto che non accadeva dal 2011, la Juventus inizia un nuovo campionato senza lo Scudetto sul petto. L’arrivo di Locatelli ha regalato entusiasmo ma dopo la qualificazione in Champions riacciuffata per il rotto della cuffia nella scorsa stagione per la Juve l’obiettivo è tornare in vetta.

L’Udinese ha vissuto un’estate difficile, dopo l’addio di De Paul la piazza rumoreggia per il mancato arrivo di sostituti ritenuti all’altezza. In Coppa Italia contro l’Ascoli i friulani si sono comunque fatti trovare pronti e l’obiettivo da rincorrere è sempre la salvezza. Il tecnico Gotti ha però fatto presente in estate ai suoi di aspettarsi di più, certo partire in campionato contro la Juventus è sempre un compito ingrato ma spesso alla Dacia Arena l’Udinese è riuscita a mettere in difficoltà la Vecchia Signora negli ultimi anni.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Le probabili formazioni di Udinese Juventus, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Molina, Nuytinck, Becao, Samir; Arslan, Walace; Pussetto, Pereyra, Deulofeu; Okaka. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey; Chiesa, Dybala, Kulusevski; Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.



