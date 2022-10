Diretta/ Udinese Lecce streaming video tv: salentini rivelazione (Primavera)

DIRETTA UDINESE LECCE PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Udinese Lecce, in diretta lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Comunale di Gemona del Friuli sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Salentini rivelazione di questo inizio di stagione, l’ultimo successo in casa contro l’Inter campione d’Italia in carica è stato il terzo in 5 partite in questa prima parte di campionato, con i giallorossi insediatesi nella parte alta della classifica dopo la salvezza strappata in extremis nella passata stagione.

L’Udinese ha racimolato invece solamente un punto in questi primi 5 match del nuovo campionato, ko anche nell’ultimo impegno interno contro l’Empoli e ferma all’unico pareggio strappato al Frosinone alla terza giornata. L’Udinese è al momento sola all’ultimo posto in classifica, con una vittoria sorpasserebbe però in un colpo solo Inter e Napoli, formazioni ferme a quota 3 punti e che hanno già affrontato i rispettivi impegni di questa sesta giornata.

UDINESE LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Lecce Primavera sarà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Lecce Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Gemona del Friuli. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Bartolo, Cocetta, Nuredini, Abdalla, Accetta, Zunec, Castagnaviz, Iob, Centis, Pafundi, Campanile. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu; Berisha, Samek, Vulturar; Salomaa, Burnete, Mömmö.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE LECCE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

