DIRETTA/ Udinese Lens video streaming tv: parla Luca Gotti (amichevole)

DIRETTA UDINESE LENS: PARLA GOTTI

Mentre si accorcia l’attesa della diretta di Udinese Lens, riportiamo le dichiarazioni dell’allenatore Luca Gotti dopo la precedente amichevole dei bianconeri friulani, giocata qualche giorno fa contro gli austriaci dello Sturm Graz. Queste dunque sono state le parole di Gotti: “Ho cercato di vedere come si muovono i giocatori in posizioni diverse. Sappiamo che questo è il momento più complicato dal punto di vista fisico e va benissimo che le difficoltà aumentino in relazione a un’avversaria già rodata come lo Sturm Graz. Ho voluto mettere alla prova anche qualche giovane e ci prendiamo le indicazioni che ci possono arrivare a tre settimane dall’inizio del campionato”. L’allenatore ha poi spiegato anche come cambierà l’Udinese senza De Paul: “Abbiamo condiviso con la squadra l’idea di cambiare qualcosa a livello tattico, però è meglio che intanto il gruppo riparta da cosa ha già dimostrato di saper fare nella scorsa stagione. L’inizio del campionato, che non è così distante come sembra, sarà parecchio impegnativo ed è meglio andare alla ricerca delle nostre sicurezze. Per il momento ci teniamo nel cassetto eventuali idee di cambiamento che potrebbero essere messe in pratica con successivamente con l’arrivo di determinati giocatori”, queste le parole di mister Luca Gotti dopo la scorsa amichevole. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE LENS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Lens sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA UDINESE LENS: GOTTI NON VUOLE FIGURACCE!

Udinese Lens, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Felix Bollaert di Lens, sarà una sfida amichevole in cui i friulani cercheranno il riscatto dopo la sconfitta subita nell’altro test internazionale contro lo Sturm Graz. Indicazioni abbastanza chiare per il tecnico Luca Gotti dopo il ko contro gli austriaci, Udinese interessante in attacco con elementi come Pussetto che si stanno confermando, ma c’è molto da rivedere in difesa, col mister bianconero che aspetta probabilmente anche qualche rinforzo dal mercato, soprattutto dopo la cessione del gioiello Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. Il Lens nella scorsa stagione ha sfiorato il piazzamento europeo, concludendo al settimo posto la Ligue 1 francese: 5 amichevoli in questo precampionato finora per la formazione allenata da Franck Haise, con una sconfitta, un successo e tre pareggi all’attivo. Nell’ultima amichevole disputata è arrivata una vittoria di misura per 2-1 contro un’altra formazione transalpina, il Reims.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LENS

Le probabili formazioni di Udinese Lens, match che andrà in scena allo stadio Felix Bollaert di Lens. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padelli; Ballarini, Becao, Samir, Ermacora; Walace, Jajalo; Deulofeu, Pereyra, Forestieri; Cristo. Risponderà il Lens allenato da Franck Haise con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Leca; Boura, Gradit, Wooh; Clauss, Fofana, Doucoure, Haidara; Kakuta; Banza, Ganago.



