Diretta/ Udinese Monza streaming video tv: Friulani rivelazione (Coppa Italia)

DIRETTA UDINESE MONZA: PALLADINO IN FRIULI CON LE RISERVE…

Udinese Monza, in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Friulani rivelazione della Serie A, la formazione allenata da Andrea Sottil ha superato anche l’esame dell’ultimo match con la Lazio, altra squadra in un ottimo momento in campionato ma che ha dovuto accontentarsi dello 0-0 all’Olimpico contro gli organizzatissimi friulani.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 0-0): pareggio senza reti!

Dopo 3 vittorie consecutive si è fermata ad Empoli la corsa del Monza, sconfitto di misura dai toscani anche se i brianzoli restano comunque a distanza di sicurezza dal terzultimo posto in classifica. In palio c’è la sfida negli ottavi di finale contro la Juventus. In campionato in questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Monza con vittoria per 1-2 dell’Udinese il 26 agosto scorso. Le due compagini non si affrontano a Udine dal 31 dicembre 1988 nel campionato di Serie B, il confronto terminò con un pari a reti bianche.

Diretta/ Lazio Udinese (risultato finale 0-0): traversa di Deulofeu!

UDINESE MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Udinese Monza sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI UDINESE MONZA SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MONZA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Monza, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Success, Deulofeu. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Rovella, D’Alessandro; Colpani, Caprari; Mota Carvalho.

DIRETTA/ Empoli Monza (risultato finale 1-0): espulso Rovella

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA