DIRETTA/ Udinese Napoli video streaming tv: l’arbitro è Gianluca Manganiello

DIRETTA UDINESE NAPOLI: L’ARBITRO

Sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo a seguire la diretta di Udinese Napoli, posticipo della 4^ giornata della Serie A. Il fischietto piemontese ha incrociato nella sua lunga carriera per ben sei volte i friulani, che con lui non hanno mai vinto mettendo insieme un bilancio negativo fatto di 2 pareggi e 4 sconfitte; decisamente meglio il Napoli, che nello stesso numero di partite ha raccolto 4 vittorie a fronte di un pareggio e una sola gara persa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI/ Quote: in porta per gli azzurri c'è Ospina

Aggiungiamo che Manganiello ha diretto 64 incontri di Serie A nel corso della sua carriera, con 20 espulsioni, 239 ammonizioni e 19 rigori assegnati; va poi detto che questa sera al suo fianco alla Dacia Arena avremo i guardalinee Stefano Alassio di Imperia e Luca Mondin di Treviso, il quarto uomo Matteo Marchetti di Ostia Lido, il VAR Massimiliano Irrati di Pistoia e l’AVAR Stefano Liberti di Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI/ Diretta tv, Gotti conferma Pussetto e Deulofeu

DIRETTA UDINESE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Napoli è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il posticipo del lunedì di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

UDINESE NAPOLI: TRASFERTA INSIDIOSA…

Udinese Napoli, in diretta lunedì 21 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Posticipo che chiude la giornata, prima di andare subito sotto al turno infrasettimanale, con i partenopei chiamati a restare a punteggio pieno in testa alla classifica dopo tre vittorie consecutive. Anche in Europa League contro il Leicester la squadra di Spalletti ha giocato ad alti livelli, con un pari 2-2 in rimonta grazie a una doppietta di Osimhen, ma l’approccio alla stagione della formazione partenopea è sembrato sicuramente ottimale.

Video/ Reggina Spal (2-1) highlights e gol: grande prova dei calabresi (Serie B)

L’Udinese però è stata un cliente scomodo per tutti in questo avvio della Serie A. La vittoria ottenuta all’ultimo minuto contro lo Spezia è stata sicuramente importante per il morale, ma i friulani dal pareggio con la Juventus al tris rifilato al Venezia hanno dimostrato di saper brillare ma anche di essere straordinariamente concreti. Napoli vincente 1-2 a Udine nell’ultimo precedente tra le due squadre alla Dacia Arena, con gol messi a segno da Insigne e Bakayoko. Ultima vittoria friulana contro i campani in casa datata 3 aprile 2016, 3-1 con reti bianconere messe a segno da Bruno Fernandes (doppietta) e Thereau.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

Le probabili formazioni di Udinese Napoli, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger; Deulofeu, Pussetto. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa, Politano; Zielinski, Osimhen, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA