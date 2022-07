Diretta/ Udinese Paphos streaming video tv: test greco (amichevole)

DIRETTA UDINESE PAPHOS: AMICHEVOLE A PORTE CHIUSE

Udinese Paphos, in diretta lunedì 25 luglio 2022 alle ore 12 presso il Tauernstadion di Matrei, sarà una partita amichevole per la formazione friulana pronta a chiudere la sua tournée austriaca. L’Udinese è reduce da una sconfitta con il punteggio di 1-2 contro la Nazionale del Qatar, questo test contro i ciprioti del Paphos servirà invece probabilmente a testare quei giocatori che contro i qatarioti non sono scesi in campo o hanno comunque giocato solo uno spezzone di partita.

Tra i giocatori che hanno affrontato il Qatar, Sandi Lovric ha commentato la prestazione bianconera: “Se avessi fatto quel gol a inizio ripresa avremmo avuto il tempo per segnare ancora. È un peccato, sono arrabbiato per aver sbagliato. Le gambe sono un po’ pesanti, ma questo non deve essere una scusa. Dobbiamo fare meglio e continuare a lavorare. È importante stare insieme in queste settimane, far integrare i nuovi”. Dopo questa sfida ai ciprioti l’Udinese punterà l’esordio alla Dacia Arena nell’amichevole di lusso contro il Chelsea.

DIRETTA UDINESE PAPHOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Paphos che sarà a porte chiuse potrebbe essere visibile su Udinese Tv, in diretta streaming video collegandosi sul sito www.udinese.it tramite smart tv o pc o attraverso dispositivi mobili come tablet o smartphone, per seguire l’amichevole internazionale della formazione friulana, oppure sul canale numero 110 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PAPHOS

Le probabili formazioni della diretta Udinese Paphos, match che andrà in scena al Tauernstadion di Matrei. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Nestorovski, Deulofeu. Risponderà il Paphos allenato da Steven Pressley con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rudko, Tomecak, Aurélio, Kvida, Bajric, Oliveira, Hocko, Valakari, Dragomir, Kovacevic, Jairo.

