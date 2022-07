Diretta/ Udinese Qatar streaming video tv: Test “Mondiale” (Amichevole)

DIRETTA UDINESE QATAR: FRIULANI FAVORITI!

Udinese Qatar, in diretta domenica 24 luglio 2022 alle ore 17.00 presso il Waldstadion di Mittersill sarà una sfida amichevole tra la formazione friulana e la nazionale asiatica. Test “Mondiale” per i friulani che affronteranno la nazionale che nel novembre prossimo ospiterà la prossima rassegna iridata. Il Qatar sta lavorando in Austria affrontando diverse amichevoli, da segnalare lo 0-0 contro una formazione della Liga spagnola, il Maiorca, mentre nei prossimi giorni i qatarioti se la vedranno anche contro la Lazio.

L’Udinese è reduce da un altro test internazionale, sconfitta per 1-2 contro il Bayer Leverkusen in cui i friulani hanno retto bene un tempo per poi ritrovarsi in difficoltà, pur capaci di accorciare le distanze. Quella col Qatar dovrà essere un’occasione per il tecnico Andrea Sottil per mettere a disposizione le qualità dei suoi, senza però fossilizzarsi sui particolari di un lavoro che per l’ex tecnico dell’Ascoli è appena iniziato con la sua nuova formazione.

DIRETTA UDINESE QATAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Qatar non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società friulana, e dunque sarà a disposizione un servizio di diretta streaming video di Udinese Qatar in esclusiva su Udinese Tv. E’ poi possibile avere tutti gli aggiornamenti utili comunque consultando le pagine ufficiali che l’Udinese mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE QATAR

Le probabili formazioni della diretta Udinese Qatar, amichevole che andrà in scena al Waldstadion di Mittersill. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padelli; Perez, Marì, Rodrigo Becao; Udogie, Pereyra, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Pussetto. Risponderà il Qatar allenato da Sanchez Bas Felix con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Saad Alsheed, Pedro Correia, Mohammed Waad, Tarek Slam, Akram Afif, Karim Boudiaf, Homam Elamin, Boualem Khoukhi, Ismail Mohamad, Almoez Alí Abdulla, Abdullah Abdulsalam.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Qatar, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Qatar, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











