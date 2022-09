Diretta/ Udinese Roma streaming video tv: i friulani sognano lo sgambetto (Serie A)

DIRETTA UDINESE ROMA: SFIDA DURA PER MOU!

Udinese Roma, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Nel turno infrasettimanale l’Udinese si è confermata mina vagante del campionato, battendo 1-0 la Fiorentina con un gol di Beto e riuscendo a resistere difensivamente agli assalti viola. Seconda vittoria consecutiva per i friulani dopo quella di Monza e classifica già lusinghiera per i ragazzi di Sottil.

La Roma però divide la testa della classifica con l’Atalanta e ha sfruttato al meglio un calendario agevole, battendo Salernitana, Cremonese e Monza e riuscendo a fare risultato anche in casa della Juventus con un prezioso 1-1, con la campagna acquisti messa in atto dal club che sembra dare i suoi effetti immediati. Il 13 marzo scorso 1-1 nell’ultimo precedente a Udine tra le due squadre, al 3 ottobre 2020 risale l’ultima vittoria romanista, al 24 novembre 2018 l’ultimo successo friulano in casa contro i capitolini, 1-0 con gol decisivo di Rodrigo De Paul.

COME VEDERE LA PARTITA UDINESE ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Udinese Roma non sarà una di quelle che per questa 5^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Udinese Roma sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Roma, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Antonio Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE ROMA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.92.

