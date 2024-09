DIRETTA UDINESE SALERNITANA, SERIE A CONTRO SERIE B

Siamo arrivati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia per la diretta Udinese Salernitana. Le due squadre si giocheranno l’ingresso agli ottavi in questo mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 18:30 come secondo match di giornata.

I bianconeri sono giunti a questo punto della competizione grazie al convincente 4-0 contro l’Avellino frutto dei gol di Brenner, Thuavin su rigore, Lucca e Davis. Per la Salernitana invece decisivo il successo ai rigori dopo il 3-3 dei regolamentari contro lo Spezia con doppietta di Dia.

In campionato invece l’Udinese è seconda in campionato dopo cinque giornate a pari punti con il Napoli e a -1 dal Torino capolista dopo che nell’ultimo turno era a tutti gli effetti capolista in solitario. La Salernitana invece è 15esimo dopo sei partite con 7 punti.

DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINESE SALERNITANA IN TV, STREAMING VIDEO

Dove si potrà vedere la diretta Udinese Salernitana? Come già successo ieri, il canale 20 del digitale terrestre vi verrà in soccorso.

Se preferite la diretta streaming basterà collegarvi con Infinty che permette la visione dei canali Mediaset gratuitamente su ogni dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA

Adesso è il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Udinese Salernitana. I padroni di casa scenderanno in campo col 3-5-2 che vedrà Okoye tra i pali, difesa a tre con Kristensen, Bijol e Giannetti. Agiranno da esterni Ehizibue e Kamara con Lovric, Karlstrom e Ekkelenkamp in mediana. In avanti Thauvin e Davis.

La Salernitana replica con il modulo 4-3-3: in porta Sepe, difeso da Stojanovic, Bronn, Ferrari e Jaroszynski. Nella zona nevralgica del campo agiranno Hrustic, Amatucci e Maggiore mentre in zona offensiva ecco Verde, Simy e Tongya.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE SALERNITANA

Infine è tempo di quote per le scommesse della diretta Udinese Salernitana. L’1 fisso è dato a 1.42 è rappresenta al quota dei favoriti ovvero i bianconeri. Il club campano è offerto a otto volte la posta in palio mentre la X è a 4.20.

L’Over 2.5 appare a 1.70 contro i 2.10 dell’Under alla stessa identica soglia. Chiudiamo il discorso con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.