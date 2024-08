DIRETTA UDINESE AVELLINO, TRASFERTA FRIULIANA PER I CAMPANI

Finalmente calcio giocato! Non ce ne vogliano le amichevoli, interessanti test in vista della stagione, ma le partite ufficiali hanno sicuramente un altro sapore. Soprattutto in Coppa Italia, dove la diretta Udinese Avellino fissata per venerdì 9 agosto 2024 alle ore 18:30 offrirà alle due squadre la possibilità di strappare il pass per i sedicesimi di finale.

L’Udinese ha chiuso la scorsa stagione con la salvezza arrivata nelle ultime giornate con Fabio Cannavaro alla guida, ma adesso è arrivato l’austriaco Kosta Runjaic che sicuramente catturerà l’attenzione degli amanti del calcio italiano, in un campionato come la Serie A dove è sempre più raro vedere tecnici stranieri.

Dall’altra parte c’è l’Avellino. Parlavamo prima di sfide ufficiali, ma i lupi biancoverdi a dire il vero sono già scesi in campo quest’anno, vincendo il derby campano contro la Juve Stabia proprio per i 64esimi di Coppa Italia grazie alle reti di Tribuzzi (doppietta) e Frascatore nel 3-1 inflitto alle Vespe.

DIRETTA UDINESE AVELLINO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà vedere la diretta Udinese Avellino avrà semplicemente bisogno di un televisore dato che il match sarà in chiaro su Italia 1, canale 6 del digitale terreste. Questo poiché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia.

Se per caso non siete in casa o non potete assistere all’evento da tv, vi basterà uno smartphone, un tablet oppure un computer per collegarsi al sito streaming di Italia 1 (Mediaset Infinity) che vi regalerà la possibilità di guardare la partita gratuitamente.

UDINESE AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Udinese Avellino. I bianconeri si disporranno con il consueto 3-5-2 con Okoye in porta, trio arretrato composto da Kabasele, Gianetti e Perez. Sugli esterni Ebosele e Zemura spingeranno sulle fasce con Payero, Karlstrom e Quina a centrocampo. In avanti Brenner farà coppia con Lucca.

L’Avellino si disporrà con lo stesso modulo dunque saranno fondamentali gli uno contro uno. Tra i pali Iannarilli, pacchetto difensivo formato da Cancellotti, Armellino e Frascatore. Nella zona nevralgica del campo, da destra a sinistra, ecco D’Ausilio, Rocca, Tribuzzi, Palmiero e Liotti a completare il reparto. Patierno-Gori sarà il duo d’attacco di Pazienza.

UDINESE AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se vorrete scommettere sulla diretta Udinese Avellino, ecco a voi le quote del 32esimo di finale di Coppa Italia. Secondo bet365, la vittoria dei bianconeri è data a 1.18 mentre il successo dei biancoverdi è offerto a 14 volte l apposta in palio.

Il pareggio, che porterà la sfida ai supplementari, è a 6.50. Sarà una gara da tanti gol? L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nei regolamentari, è quotato 1.48 mentre l’Under si aggira sui 2.60. Se volete giocare semplicemente quale delle due squadre passerà il turno, l’Udinese è a 1.083 contro l’Avellino a 8.