DIRETTA/ Udinese Venezia, video streaming tv: derby affidato a Livio Marinelli

DIRETTA UDINESE VENEZIA: MARINELLI È L’ARBITRO

Udinese Venezia sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli, al quale dunque è stata affidata la partita che vedrà in campo le due formazioni del Nord Est d’Italia allo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine. Al fianco del direttore di gara della sezione Aia di Tivoli, per completare la squadra arbitrale designata per Udinese Venezia ci saranno anche i due guardalinee Meli e M. Rossi, il quarto uomo Baroni, l’addetto Var Mazzoleni e l’assistente Avar Costanzo.

Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio. Il signor Livio Marinelli è nato il 6 novembre 1984 a Tivoli, è arbitro dal 2002 e nella propria carriera fino ad oggi ha arbitrato appena dieci partite di Serie A, nelle quali vanta un bilancio disciplinare di 39 cartellini gialli, una sola espulsione (comminata per rosso diretto) e due soli calci di rigore assegnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Venezia sarà in esclusiva su DAZN: la partita sarà dunque visibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando l’applicazione direttamente sulla Smart tv. Sarà l’unica possibilità per vedere il match della Dacia Arena in diretta, non sarà disponibile la visione sui canali del digitale terrestre o quelli satellitari.

RISULTATO INCERTO!

Udinese Venezia, in diretta venerdì 27 agosto 2021 alle ore 18.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie A. Derby atteso da molti anni, due piazze vicine ma che non si scontrano in campionato da 19 anni, dall’ultima apparizione dei lagunari nel massimo campionato. In generale il Venezia non fa risultato in casa dei friulani dal 25 ottobre del 1998. Gli arancioneroverdi si sono ripresentati al massimo livello del calcio italiano dopo quasi vent’anni, mentre l’Udinese è stabilmente in Serie A dal 1995, in questa stagione festeggerà dunque i 27 anni consecutivi di militanza.

L’avvio di campionato è stato duro in termini di calendario per entrambe le compagini. L’Udinese però è partita col botto bloccando la Juventus e soprattutto rimontando due reti ai bianconeri, sfruttando gli errori del portiere avversario Szczesny e dimostrando di avere un carattere indispensabile ad alti livelli. Il Venezia ha invece sprecato un’occasione sul campo del Napoli: ritrovatosi in superiorità numerica per tre quarti di gara a causa dell’espulsione di Osimhen, ha ceduto nel secondo tempo ai partenopei perdendo la chance di iniziare il suo cammino con un risultato di prestigio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VENEZIA

Le probabili formazioni di Udinese Venezia, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri, Becao, Nuytinnck, Samir, Molina, Udogie, Arslan, Walace Makengo, Pereyra, Pussetto. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maenpaa, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg, Heymans, Peretz, Crnigoj, Sigurdsson, Forte, Johnsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

