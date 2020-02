Diretta Udinese Verona/ Streaming video DAZN: continua il sogno Hellas? (Serie A)

Udinese Verona, in diretta dalla Dacia Arena e in programma domenica 16 febbraio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020. Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia i friulani sono riusciti a lanciare un segnale evitando all’ultimo minuto il ko a Brescia. Vitale il gol di Rodrigo De Paul che ha permesso di evitare una sconfitta che probabilmente avrebbe portato i bianconeri ad essere risucchiati verso i bassifondi della classifica. Alla Dacia Arena arriva però un Verona tra le squadre più in forma in assoluto del campionato, che arriva da due risultati fantastici: 0-0 contro la lanciatissima Lazio – undici vittorie consecutive prima di frenare – e 2-1 in rimonta alla Juventus capolista, queste le perle di un Hellas che si può permettere, almeno per il momento, di sognare in grande. La squadra di Ivan Juric al momento è sesta e sarebbe in Europa, traguardo che in casa scaligera manca da 33 anni, dall’ultima qualificazione in Coppa UEFA ottenuta nella stagione 1986/87. Per questo motivo la diretta di Udinese Verona andrà seguita con vivo interesse, perchè la formazione gialloblu potrebbe non fermarsi qui e cogliere il momento per avvicinare addirittura il quarto posto; vedremo se sarà così, intanto però possiamo andare a leggere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Verona sarà trasmessa sul satellite al canale numero 209 (DAZN1) per gli abbonati che abbiano attivato l’apposita offerta, altrimenti in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Udinese Verona, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’Udinese allenata da Gotti dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Il Verona guidato in panchina da Juric sarà chiamata a rispondere con un 3-4-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Udinese e Verona, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.60, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.20 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.75. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



