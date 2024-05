DIRETTA/ Arsenal Everton video streaming tv: i Gunners soffrono i Toffees (Premier, 19 maggio 2024)

DIRETTA ARSENAL EVERTON: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Arsenal Everton dobbiamo dare uno sguardo ai precedenti di questa partita: sono naturalmente parecchi, ma limitandoci a quelli più recenti scopriamo che i Toffees non hanno poi fatto male contro i Gunners, anzi. Nelle ultime dieci gare, il cui arco temporale parte ad aprile 2019 e dunque copre cinque anni, addirittura l’Everton ha vinto più partite: sono cinque contro le quattro dell’Arsenal, che comunque ha ottenuto le due vittorie più recenti senza subire gol, con tanto di 4-0 qui all’Emirates nel marzo di un anno fa (a segno Bukayo Saka, Gabriel Martinelli con una doppietta e Martin Odegaard). L’Everton ha vinto tre gare consecutive tra dicembre 2020 e dicembre 2021: una di queste a Londra, la seconda della striscia, con un’autorete del portiere Bernd Leno.

Curioso anche notare che Mikel Arteta ha affrontato questa partita anche con l’altra società, ma da calciatore: 11 gare giocate contro i Gunners con due vittorie (entrambe per 1-0 a Goodison Park), due pareggi e sette sconfitte, la prima di queste un incredibile 0-7 nel 2005 quando l’Arsenal si preparava a salutare Highbury, e dunque eravamo ancora nello storico stadio dei londinesi. In queste sfide contro l’Arsenal, che oggi allena, Arteta non ha mai segnato o fornito assist; per lui tre ammonizioni come unica apparizione nel referto dell’arbitro. (agg. di Claudio Franceschini)

GUNNERS PER LA STORIA

La diretta Arsenal Everton chiuderà il campionato inglese con una sfida che può assegnare la vittoria della Premier League. Alle 17.00 di domenica 19 maggio scenderanno in campo le due squadre sul prato dell’Emirates Stadium. I Gunners giocano una partita delicatissima che, in caso di vittoria, potrebbe vederli festeggiare una Premier League che manca dalla stagione 2003/2004.

Gli ospiti sono già salvi e andranno a Londra con la volontà di chiudere al meglio una stagione complicatissima e resa più difficile dai punti di penalizzazione. La squadra di Dyche non perde da cinque partite e, in queste ultime cinque uscite, ha vinto per quattro volte con un solo pareggio contro il Luton Town.

ARSENAL EVERTON: LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno decisive le scelte dei due allenatori per il finale di questa Premier League e per la diretta Arsenal Everton perciò andiamo a vedere le probabili formazioni. Mikel Arteta si affida alle sue certezze e metterà in campo una difesa con Saliba e Gabriel centrali davanti a Raya. Sui terzini è sicuro del posto White mentre, a sinistra, uno tra Kiwior e Zinchenko cerca la titolarità con Tomiyasu che potrebbe beffare entrambi. Odegaard e Rice amministreranno il centrocampo insieme a Jorginho o Thomas Partey mentre davanti si schierano Saka, Trossard e Havertz con Martinelli che cerca spazio.

Potrebbe portare in campo qualche giovane, invece, l’Everton di Dyche che si affida all’esperienza di Calvert-Lewin in avanti. Dietro di lui agiranno McNeil e Garner con Danjuma che cerca minutaggio. Onana e Gueye sarà la coppia di centrocampo con Doucoure più avanzato a dare supporto alla punta. In difesa sono pronti Tarkowski e Branthwaite a formare la coppia di centrali con Keane che potrebbe trovare spazio.

ARSENAL EVERTON, LE QUOTE

Approfondiamo insieme anche il discorso relativo alle quote della diretta Arsenal Everton utilizzando il sito della Sisal: l’1 dei padroni di casa è la quota più bassa ed è data a 1,16 contro il 2 in favore degli ospiti a 15,00. La quota del pareggio X arriva fino a 8,00.

