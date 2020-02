Video/ Brescia Udinese (1-1): gol e highlights, botta e risposta nel finale

Brescia e Udinese si dividono la posta in palio allo stadio Rigamonti grazie alle reti siglate da Bisoli e De Paul che fissano il pareggio per 1-1, come ammiriamo nel video Brescia Udinese. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l’andamento della gara. Possesso palla a favore dell’Udinese con il 61% contro il 39% dei padroni di casa. Joronen ha compiuto tre parate decisive nel corso del match tenendo a galla i suoi. Sono stati rispettivamente sette e otto i tiri in porta delle due compagini. Bisoli e Lasagna, con tre tiri a testa, sono i calciatori che sono andati di più alla conclusione. Okaka ha servito l’assist vincente per De Paul. Lo stesso Okaka ha creato quattro occasioni da rete. Ekong, con sedici palloni recuperati, è stato il calciatore che è riuscito a intercettare più volte la sfera. Sema, con quattro falli commessi, è stato l’uomo più falloso.

VIDEO BRESCIA UDINESE: LE DICHIARAZIONI

Diego Lopez, tecnico del Brescia subentrato a Corini, commenta il pareggio del Brescia contro l’Udinese. Queste le parole raccolte dal portale tuttomercatoweb: “L’Udinese ha fatto meglio nel primo tempo. Sapevamo di trovare una squadra con fisicità, nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol e abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Lì devi essere concentrato. È un peccato soprattutto per il morale, alla fine abbiamo fatto tutto per vincerla”. Queste le parole di Stefano Okaka a Udinese Tv. Le dichiarazioni sono state raccolte dal portale mondoudinese: “Non direi che siamo contenti perché quando crei molte occasioni con tanta qualità il pareggio sta stretto, però bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno: son 3 o 4 partite che giochiamo bene e questo è positivo anche se finora non ha girato bene, succede un po’ di tutto, ma i risultati arriveranno”.

