DIRETTA UNGHERIA GERMANIA, IL GIRONE È GIÀ CHIUSO

Il Gruppo 3 della Lega A di Nations League si chiude con la sesta ed ultima partita che sarà la diretta Ungheria Germania in campo martedì 19 novembre alle 20,45. Questa partita non ha grande valore per entrambe le squadre che sono sicure della loro posizione e giocherà per migliorare ulteriormente l’intesa e dare spettacolo. L’Ungheria di Rossi ha perso largamente l’ultima partita giocata contro l’Olanda e si trova a quota 5 punti nel girone contro gli 8 degli stessi Orange che hanno lo scontro diretta a favore e una differenza reti di +6 contro il -7 per gli ungheresi. 13 punti e dominio del girone per la Germania di Nagelsmann che vince da tre partite di fila e vuole infilare anche la quarta.

DIRETTA UNGHERIA GERMANIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Nations League non sarà coperta da nessuna televisione in Italia ma la diretta Ungheria Germania sarà visibile su UEFA TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le migliori azioni e le emozioni di questo match.

UNGHERIA GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni di questa partita approfondendo le scelte a disposizione dei due allenatori. Marco Rossi giocherà con la difesa a tre con Balogh, Orban e Dardai a difendere la porta di Dibusz. Nego e Nagy saranno i due esterni con Nikitscher e Schafer a completare il centrocampo e a sostenere un tridente con Sallai, Varga e Szoboszlai.

Difficile da capire la formazione della Germania di Nagelsmann che non abbandonerà il suo 4-3-3 con Nubel e Ortega in ballottaggio con Baumann per il posto tra i pali. Rudiger e Tah dovrebbero essere i centrali di difesa con Henrichs e Mittelstadt come terzini. Nmecha e Andrich agiranno in mediana con Musiala, Brandt e Gnabry sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Kleindienst.

UNGHERIA GERMANIA, LE QUOTE

Passiamo alle quote per la diretta Ungheria Germania utilizzando quelle che sono le proposte di Bet365. I padroni di casa partono sfavoriti e il loro 1 è dato a 6,50 contro l’1,50 per gli ospiti e il pareggio X a 4,20.