DIRETTA GERMANIA UNGHERIA, TEDESCHI PER IL RISCATTO!

Interessante debutto nel Gruppo 3 con la diretta Germania Ungheria. In programma domenica 7 settembre alle ore 20:45, le due nazionali si sono già affrontate la bellezza di quattro volte dal 2021 ad oggi tra Europei e Nations League.

La nazionale tedesca è stata eliminata ai quarti di finale contro la Spagna in quel match molto discusso a causa del presunto fallo di mano di Cucurella ai tempi supplementari sul punteggio di 1-1. A decidere il match fu Merino al 119esimo.

L’Ungheria, che aveva raggiunto gli ottavi di finale negli Europei 2016, non è riuscita a superare il primo turno nelle due successive edizioni mentre ai Mondiali manca dal 1986, edizione messicana. Vedremo se riscurià da questa Nations League a costruire qualcosa per il futuro.

DOVE VEDERE DIRETTA GERMANIA UNGHERIA, STREAMING VIDEO

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Germania Ungheria sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ci sarà comunque una modalità per seguire la partita di Nations League: il match verrà infatti trasmesso dalla Uefa, che lo fornirà in diretta streaming video – dovrete perciò dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – sul proprio sito ufficiale, dunque dovrete visitare l’indirizzo www.uefa.com.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA,

Per la diretta Germania Ungheria possiamo brevemente studiare la formazione di Julian Nagelsmann, perché per la prima volta da parecchi anni i tedeschi saranno senza i senatori Neuer, Kroos e Thomas Muller: il modulo potrebbe essere ancora il 3-4-2-1 e ter Stegen è favorito su Nubel e Baumann per la porta, davanti a lui come difensori potremmo avere Mittelstadt o Henrichs da braccetto (ma attenzione all’opzione Emre Can) insieme a Tah che comanderebbe così la retroguardia, poi da capire il terzo elemento che potrebbe essere Schlotterbeck.

A fare filtro a centrocampo, oltre che impostare la manovra, non sono poi in tropp stando all’elenco dei convocati di Nagelsmann: Andrich si candida ad una maglia e insieme a lui il giocatore più indicato è naturalmente Kimmich, davanti i due giovani Musiala e Wirtz sarebbero ovviamente i trequartisti con il solito ballottaggio tra il centravanti classico Fullkrug, nel frattempo passato al West Ham, e Havertz che invece fungerebbe da prima punta tattica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GERMANIA UNGHERIA,

Andiamo adesso ad approfondire il discorso legato alle quote per le scommesse Germania Ungheria. Nettamente favorita la formazioni di casa a 1.27 rispetto ai 5.65 della X del pareggio e il 2 fisso a dieci volte la posta in palio.

Ci si aspettano attacchi molto prolifici dato che l’Over 2.5 è appena a 1.57 contro i 2.25 dell’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol a 2 e 1.72.