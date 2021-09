Diretta/ Ungheria Inghilterra (Qatar 2022) streaming video e tv. Dopo la delusione

DIRETTA UNGHERIA INGHILTERRA: OSPITI FAVORITI!

Ungheria Inghilterra, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest, sarà un match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Torna in campo la Nazionale inglese dopo la grande delusione dell’11 Luglio scorso, la sconfitta in casa a Wembley ai calci di rigore nella finale di Euro 2020. Il sogno sfumato all’ultima curva, Gareth Southgate riparte comunque da un quarto posto ai Mondiali in Russia e da una seconda piazza agli Europei e dalla prospettiva di poter essere protagonista in Qatar, con l’Inghilterra che al momento con tre vittorie su tre guida il girone di qualificazione a +2 proprio sull’Ungheria.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: le big

I magiari hanno fatto ottime cose nel girone di ferro a Euro 2020, contro Portogallo, Germania e Inghilterra la squadra allenata dall’italiano Marco Rossi ha sfiorato la qualificazione dando filo da torcere a tutte le grandi, spinta nei primi due match anche dal pubblico della Puskas Arena che ritroverà in questo impegno. L’Ungheria può sicuramente puntare almeno al secondo posto nel girone: va detto che i magiari negli ultimi 7 precedenti con gli inglesi hanno ottenuto 1 pareggio e 6 sconfitte e non vincono questo scontro dal 2-1 del 31 maggio del 1962, oltre 59 anni fa.

DIRETTA/ Polonia Italia Under 20 video streaming Rai: dominio azzurro nei precedenti

DIRETTA UNGHERIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ungheria Inghilterra non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA/ Quote: i volti noti tra i nostri avversari

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA

Le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra, match che andrà in scena alla Puskas Arena di Budapest. Per l’Ungheria, Marco Rossi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Bolla, Schafer, Szoboszlai, Nagy, Fiola; Sallai, Ad. Szalai. Risponderà l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Grealish; Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Puskas Arena di Budapest, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ungheria con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Inghilterra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA