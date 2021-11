Diretta/ Ungheria Italia (Under 19) streaming video tv: gli azzurrini cercano il bis

DIRETTA UNGHERIA ITALIA U19: AMICHEVOLE PER GLI AZZURRINI

Ungheria Italia Under 19, in diretta lunedì 15 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo Szusza Stadion di Budapest, sarà una sfida amichevole tra le due selezioni nazionali di categoria. Gli azzurrini cercano il bis dopo la vittoria di giovedì scorso in casa dei magiari. E’ stata infatti impostata una doppia amichevole tra le due selezioni, con l’Italia che ha avuto la meglio nella prima grazie a una rete messa a segno da Degli Innocenti a metà secondo tempo.

Per l’Italia possibile turn over, anche se il ct Carmine Nunziata sta lavorando per trovare l’assetto ideale per le prossime sfide valide per le qualificazioni agli Europei di categoria. Questo l’elenco dei convocati da mister Carmine Nunziata per il doppio impegno: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo). Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumano’ (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter). Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Luciano Valente (Groningen). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini ( Vicenza), Stephane Henoc N’gbesso ( Spezia), Samuele Vignato (Monza).

DIRETTA UNGHERIA ITALIA U19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Ungheria Italia U19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA U19

Le probabili formazioni della diretta Ungheria Italia Under 19, match che andrà in scena allo Szusza Stadion di Budapest. Per l’Ungheria, Krisztián Tímár schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senkó; Szujó, Csinger, Debreceni; Kovács, Sztojka, Biben, Nagy, Benczenleitner; Németh, Redzic. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Zanott, Ghilardi, Coppola, Turicchia; Fabbian, Degli Innocenti, Casadei; Baldanzi; Mancini, Vignato.

