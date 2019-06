Diretta Ungheria Slovenia/ Streaming video e tv: sfida tra outsider (Europei basket)

Ungheria Slovenia si gioca in diretta dallo Sportski Centar Cair di Nis, in Serbia: giovedì 27 giugno alle ore 16:00 appuntamento con la prima giornata del gruppo C agli Europei di basket femminile 2019. Una partita importante, perchè siamo nel girone dell’Italia che, in campo a seguire, guarderà con interesse a due nazionali con le quali dovrà tecnicamente giocarsi la qualificazione, sia essa attraverso un playoff o direttamente ai quarti di finale. Possiamo dire che questa partita rappresenta una sorta di spareggio per il terzo posto, l’ultimo utile per proseguire nel torneo: i rapporti di forza infatti dovrebbero indicare nelle azzurre e nella Turchia le favorite, il che significa che la diretta di Ungheria Slovenia sarà già fondamentale perchè lo scenario plausibile è che una di queste due squadre vada allo spareggio per entrare ai quarti, mentre l’altra sarà costretta all’eliminazione. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore quando si scenderà in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ungheria Slovenia non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA UNGHERIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

La presentazione di Ungheria Slovenia ci consegna due nazionali che dovranno sgomitare per fare strada negli Europei di basket femminile 2019: la storia delle magiare contempla piazzamenti sul podio continentale, ma non è mai arrivato nessun titolo e soprattutto dobbiamo tornare al 1991 per trovare l’ultima medaglia di bronzo conquistata. Anche il movimento della pallacanestro sembra aver seguito le sorti del più popolare calcio: mai infatti l’Ungheria è riuscita a entrare nelle prime quattro negli anni Duemila. Peggio ancora la Slovenia che, come altre realtà balcaniche, ha risentito dello sgretolamento della Jugoslavia: due anni fa la partecipazione agli Europei di basket femminile è stata la prima di sempre e non è certo andata bene (una vittoria in tre partite ed eliminazione al girone), oggi se non altro il gruppo ha saputo riconfermarsi e arriva in Serbia con il chiaro intento di fare il passo in più, ovvero superare il primo turno e provare a giocarsi le sue carte nel playoff. Nel frattempo l’Italia prende appunti, almeno virtualmente visto che all’ora della palla a due sarà già concentrata sul proprio esordio.



