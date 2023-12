DIRETTA UNION BERLINO REAL MADRID/ Video streaming tv: Bellingham decisivo all’andata (12 dicembre 2023)

DIRETTA UNION BERLINO REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Abbiamo un solo precedente nella diretta di Union Berlino Real Madrid: la storia della squadra tedesca nelle coppe europee è iniziata solo due anni fa e per il momento c’è stata una crescita costante, perché dalla Conference League si è passati all’Europa League e quindi alla Champions League, anche se il passo di oggi potrebbe clamorosamente condurre l’Union Berlino alla retrocessione in Zweite Bundesliga. Lo scorso 20 settembre al Santiago Bernabeu c’era ancora Urs Fischer sulla panchina tedesca, mentre questa sera siederà Nenad Bjelica che abbiamo visto per un buon periodo come allenatore dello Spezia, nella nostra Serie B.

Sia come sia, quella che poteva sembrare una serata comoda per il Real Madrid di Carlo Ancelotti si era trasformata in una lunga sofferenza: i blancos avevano sbloccato il risultato, vincendo la partita, al 94’ minuto quando tutti pensavano a un pareggio preziosissimo e utile per l’Union Berlino. Invece era arrivato il solito Jude Bellingham, già autore di uno straripante avvio di stagione nella Liga: tap-in vincente del centrocampista inglese, e primi punti di un Real Madrid che poi ha vinto anche le partite seguenti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UNION BERLINO REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Union Berlino Real Madrid sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Union Berlino Real Madrid, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

UNION BERLINO REAL MADRID: TEDESCHI PER IL TERZO POSTO

Union Berlino Real Madrid, in diretta dallo stadio “An der alten Forsterei” di Berlino, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023. I Blancos sono certi della prima posizione mentre i tedeschi, già eliminati dalla Champions dopo il pareggio in casa del Braga, necessitano di una miracolosa remuntada per agguantare il terzo posto ed approdare in Europa League. L’Union, infatti, dovrebbe vincere contri i galacticos e sperare che il Napoli batta il Braga altrimenti la squadra del neo allenatore Bjelica sarà fuori da tutte le competizioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BERLINO REAL MADRID

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Union Berlino Real Madrid. Cominciamo dai tedeschi che dovranno fare a meno in questa sfida di Doekhi, infortunato, oltre a Bonucci e Tousart, squalificati per somma di ammonizioni. Tante le defezioni in casa spagnola visto che Ancelotti dovrà rinunciare a Militao, Courtois, Tchouameni, Guler, Vinicius, Camavinga e Carvajal, tutti infortunati. Kepa, invece, è di nuovo disponibile ma tra i pali potrebbe toccare ancora al giovane Lunin.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Union Berlino Real Madrid secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 3.70, mentre poi si sale a quota 4 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra spagnola varrebbe 1.75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

