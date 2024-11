DIRETTA UNION CLODIENSE RENATE (RISULTATO LIVE 2-0): DUPLICE FISCHIO

Al duplice fischio della diretta di Union Clodiense Renate, il risultato è di 2-0 in favore dei padroni di casa. L’Union Clodiense ha controllato la partita fin dai primi minuti, con le reti di Sinani e Scapin, quest’ultimo vicino alla doppietta personale in più occasioni.

Il Renate ha faticato a reagire, non riuscendo a impensierire seriamente la difesa avversaria. Nonostante qualche spunto interessante, la squadra ospite non è riuscita a trovare la via del gol, mentre l’Union Clodiense ha gestito bene il vantaggio, mantenendo il controllo del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION CLODIENSE RENATE (RISULTATO LIVE 2-0): SI INIZIA

Nella diretta di Union Clodiense Renate, i padroni di casa sono partiti fortissimo, portandosi subito avanti 2-0. La prima rete arriva grazie a Sinani, che sfrutta un’ottima opportunità per battere il portiere avversario.

Non passa molto tempo e Scapin raddoppia con un tiro ben piazzato, che non lascia scampo al portiere del Renate. Un avvio decisamente positivo per l’Union Clodiense, che mette subito in chiaro le sue intenzioni, mentre il Renate cerca di reagire ma fatica a entrare in partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION CLODIENSE RENATE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Gli ultimi minuti prima della diretta Union Clodiense Renate sono perfetti per ricordare i numeri statistici di queste due formazioni nel campionato di Serie C 2024-2025, maturati da veneti e lombardi verso il match per la quattordicesima giornate nel girone A. L’Union Clodiense è purtroppo in evidente difficoltà a causa di quattro sconfitte consecutive, per la neopromossa il piatto piange con appena 7 punti in classifica, frutto di una sola vittoria più quattro pareggi, a fronte di bon otto sconfitte.

Realtà molto più consolidata in Serie C è il Renate, che però ha in comune con i veneti una crisi descritta da un solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Per fortuna l’inizio era stato ottimo, per cui in classifica ci sono 19 punti con sei vittorie, un pareggio e sei sconfitte, ma il trend è decisamente preoccupante. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Union Clodiense Renate comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UNION CLODIENSE RENATE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Union Clodiense Renate con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona dovrà essere in possesso di un abbonamento valido per Now oppure per Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C 2024/2025 che si sta disputando. Sarà dunque possibile vedere la partita via streaming con NOW TV oppure su Sky Go da smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il proprio pc.

UNION CLODIENSE RENATE, DELUSIONI RECENTI PER ENTRAMBE

La diretta Union Clodiense Renate è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Mario Sandrini di Legnago come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno facendo fatica occupando la diciannovesima posizione con soli 7 punti conquistati, a sei di distanza dalla prima compagine fuori dala zona retrocessione, e sono infatti reduci da quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali patita di misura in casa dell’AlbinoLeffe.

Ben diversa è invece la situazione vissuta dagli ospiti che si trovano appunto al nono posto con 19 punti guadagnati ma sono anch’essi reduci da una serie di risultati consecutivi non troppo felici e sarebbe il caso di tornare al successo così da consolidare la propria posizione in zona playoff, senza doversi preoccupare delle inseguitrici. La direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Alessandro Recchia, proveniente dalla sezione AIA di Brindisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastro Simone della sezione di Rimini e Davide Gigliotti della sezione di Lamezia Terme con il quarto uomo che sarà invece il signor Marco Zini della sezione di Udine.

UNION CLODIENSE RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di analizzare insieme le scelte, concernenti gli schieramenti iniziali, che potrebbero aver preso i due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Union Clodiense Renate valida per il girone A. Mister Antonio Andreucci, nonostante qualche risultato poco felice, dovrebbe rischierare i suoi con il 4-3-3 e dunque Gasparini in porta, Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn in difesa, Maniero, Nelli, Serena in mediana e Biondi, Sinani con Orfei nel tridente offensivo.

Discorso simile pure per il mister Luciano Foschi con i nerazzurri che dovrebbero di nuovo puntare sul 4-4-2 come modulo e dunque Nobile tra i pali con Anghileri, Spedalieri, Auriletto, Regonesi a completare il resto della retroguardia, Di Nolfo, Delcarro, Bonetti, Ghezzi a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Bocalon e Plescia.

DIRETTA UNION CLODIENSE RENATE, LE QUOTE

Infine, proviamo a conoscere anche quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Union Clodiense Renate prendendo in considerazione le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida valevole come quattordicesimo turno di Serie C. La partita si preannuncia molto equilibrata alla vigilia e gli ospiti sembrano partire leggermente favoriti poichè il 2 viene pagato da Goldbet, Lottomatica e Betflag a 2.55 mentre il successo dei padroni di casa è invece fissato a 2.75. Ancor più deboli rimangono le chances che la sfida si concluda con un pareggio, essendo l’x quotato a 2.95. La pensa così anche Snai, che per il 2 offre però 2.50.