Diretta Uruguay Ecuador/ Streaming video DAZN: esordio per la Celeste (Copa America)

Uruguay Ecuador, in diretta dall’Estádio Mineirao di Belo Horizonte, va in scena lunedì 17 giugno 2019 alla mezzanotte italiana, sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Uruguay che vanta una tradizione importante nel torneo (con 15 titoli guida l’albo d’oro) e anche quest’anno vanta i galloni di squadra favorita, anche se non festeggia il trofeo dal 2011 e nelle ultime due edizioni non ha particolarmente brillato. Contro Panama nell’ultimo test match la Celeste ha vinto con un rotondo 3-0, mentre l’Ecuador ha perso l’ultima amichevole contro il Messico e non vince dal match giocato proprio contro Panama il 21 novembre scorso. Nonostante questo gli ecuadoregni sono considerati ai nastri di partenza come una delle potenziali sorprese di questa Copa America: dovranno cercare di cancellare la tradizione negativa in questo torneo, che non li ha mai visti essere protagonisti fino in fondo (tre anni fa comunque si sono fermati ai quarti di finale, battuti dagli Stati Uniti).

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Uruguay Ecuador non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ECUADOR

Aspettando il calcio d’inizio della partita di Belo Horizonte, possiamo soffermarci brevemente su quelle che sono le probabili formazioni di Uruguay Ecuador, attese quesa notte presso l’Estádio Mineirao di Belo Horizonte. Gli uruguagi saranno schierati con un 4-4-2 e scenderanno in campo con Muslera; Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres; Pereiro, Bentancur, Vecino, Torreira; Cavani, Suarez. All. Tabarez. Risponderanno gli ecuadoregni con questa formazione schierata con un 4-5-1: Domínguez; Caicedo, Achilier, Arboleda, Ramírez; Renato Ibarra, Gruezo, Orejuela, Preciado, Antonio Valencia; Enner Valencia. All. Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Uruguay nettamente favorito per la vittoria contro l’Ecuador. Quota per il segno 1 fissata a 1.75 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 5.75 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.40 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.53 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA