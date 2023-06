DIRETTA URUGUAY ISRAELE U20/ Video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali del match (8 giugno 2023)

DIRETTA URUGUAY ISRAELE: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Uruguay Israele U20, la prima semifinale del Mondiale Under 20. Non si registrano precedenti tra queste due nazionali in un contesto ufficiale: una partita di conseguenza inedita e molto interessante anche per questo. Certo, la differenza sembra netta: come noto l’Uruguay è una nazione che sa produrre talenti in erba e già oggi il valore totale della sua rosa, secondo i dati del sito Transfermarkt, si attesta poco sotto i 19 milioni di euro contro i poco più di 3 che sono la statistica riguardante Israele. Il valore di mercato è altrettanto diverso: abbiamo 898 mila euro per la Celeste, 155 mila euro per la nazionale israeliana il cui calciatore più prezioso è il centrocampista El Yam Kancepolsky, nato alle Hawaii.

Convocati Italia Nations League/ Lista Mancini: tornano Chiesa e Zaniolo, ancora fuori Zaccagni e Locatelli

Per l’Uruguay abbiamo invece il classe 2003 Fabricio Diaz, anche lui centrocampista: un regista di centrocampo che gioca nel Liverpool Montevideo, ma che presto (il valore è di circa 5 milioni) potrebbe approdare in Europa per misurarsi con campionati di grande livello. Nel frattempo però siamo davvero interessati a scoprire come andranno le cose nella diretta di Uruguay Israele U20, che tra poco ci farà davvero compagnia e ci consegnerà comunque la prossima avversaria dell’Italia nel Mondiale Under 20, sperando che la partita di cui parliamo sia la finale per il titolo… (agg. di Claudio Franceschini)

Cesare Casadei "Mondiale U20? Un sogno"/ "In nazionale ci divertiamo tanto, è il nostro segreto"

URUGUAY ISRAELE U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Uruguay Israele U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Uruguay Israele U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI URUGUAY ISRAELE UNDER 20 SU RAI PLAY

URUGUAY ISRAELE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Uruguay Israele, in diretta giovedì 8 giugno 2023 alle ore 19.30 presso l’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata sarà una sfida valida per le semifinali del campionato Mondiale Under 20. Gli uruguagi si presentano all’appuntamento dopo il secco 2-0 agli Stati Uniti nei quarti di finale, i sudamericani visto il tabellone possono ora puntare alla conquista del titolo, considerando l’ampio ventaglio di talenti a disposizione.

Video/ Colombia Italia U20 (1-3) gol e highlights: Azzurrini in semifinale (3 giugno 2023)

Israele è probabilmente la rivelazione assoluta di questo Mondiale Under 20, spintosi tra le prime quattro della competizione dopo la vittoria ai tempi supplementari contro il favoritissimo Brasile, con grande organizzazione tattica e qualità che andrà ora opposta ai funamboli sudamericani. Una sfida che sembra avere all’apparenza un pronostico chiuso ma dopo quello della Selecao Under 20 Israele sogna la finale e un altro grande scalpo.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ISRAELE U20

Le probabili formazioni della diretta Uruguay Israele U20, match che andrà in scena all’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. Per l’Uruguay, Marcelo Broli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rodriguez, Ponte, Boselli, Gonzalez, Matturro; Diaz, Chagas, Sosa; Gonzalez, Duarte, de los Santos. Risponderà Israele allenato da Ofir Haim con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Zarfati, Feingold, Lemkin, Israelov, Revivo; Madmoun, Kancepolsky; Khalaili, Abed, Lugasi; Turgeman.

URUGUAY ISRAELE U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Uruguay Israele U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei quarti di finale dei Mondiali Under 20. La vittoria dell’Uruguay con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo di Israele, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA