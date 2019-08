Diretta Us Open 2019/ Streaming video e tv: al via il torneo di New York (tennis)

Oggi lunedì 26 agosto è una giornata importante per il tennis: prende il via il tabellone principale degli Us Open 2019, che ci terranno compagnia per due settimane sui campi di Flushing Meadows, a New York. Gli Us Open 2019 saranno come da tradizione il quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam, i più importanti appuntamenti al mondo nel tennis. Ci eravamo lasciati – a livello di Slam – con la memorabile finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Roger Federer che aveva incoronato dopo una meravigliosa battaglia il serbo, che tra l’altro è pure il detentore del titolo a New York. Il sorteggio degli Us Open 2019 invece ha messo Djokovic e Federer dalla stessa parte del tabellone, tra l’altro quella che scenderà in campo già oggi per il primo turno: il serbo affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena mentre lo svizzero giocherà contro l’indiano Sumit Nagal, ovviamente entrambi sono nettamente favoriti. Ricordiamo allora che la diretta Us Open 2019 comincerà alle ore 17.00 del pomeriggio italiano a causa di sei ore di fuso orario che ci separano da New York e proseguirà fino a quando da noi sarà ormai notte fonda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2019

La diretta tv degli Us Open 2019 sarà garantita da Eurosport: appuntamento fin dalle ore 17.00 sul canale Eurosport 2 e dalle ore 18.00 anche su Eurosport 1, canali entrambi disponibili per gli abbonati Sky ma da qualche tempo anche in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che si aggiunge dunque allo streaming offerto direttamente dall’emittente tematica europea tramite Eurosport Player. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

DIRETTA US OPEN 2019: GLI ITALIANI IN CAMPO

Presentando la diretta Us Open 2019, ecco che dobbiamo osservare come nelle prossime ore – come accennato, dalle 17 fino al cuore della notte italiana – si giocherà il primo turno per la parte alta del tabellone nel torneo maschile e la parte bassa di quello femminile. Gli italiani presenti agli Us Open 2019 sono in totale otto, di cui ben sette uomini e una sola donna, a dimostrazione dell’ottimo momento che viviamo in campo maschile e delle grosse difficoltà per un ricambio generazionale che non arriva in campo femminile. Esattamente la metà, quattro su otto, saranno in campo oggi, mentre gli altri saranno protagonisti domani. Sfida di grande fascino per l’astro nascente altoatesino Jannik Sinner, che deve affrontare lo svizzero Stanislas Wawrinka, già vincitore degli Us Open nel 2016. Fabio Fognini invece debutterà contro il padrone di casa statunitense Reilly Opelka, mentre il veterano Andreas Seppi è atteso a una partita delicata con il bulgaro Grigor Dimitrov. Infine, scenderà in campo anche Camila Giorgi contro la greca Maria Sakkari, naturalmente con l’obiettivo di non far durare un solo giorno la presenza dell’Italia femminile agli Us Open 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA