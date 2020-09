Diretta us Open 2020/ Djokovic Struff streaming video tv, orario dei match (tennis)

Agli Us Open 2020 si gioca il terzo turno nella parte alta dei due tabelloni del singolare: venerdì 4 settembre si comincia alle ore 17:00 italiane come di consueto, ma di nostri rappresentanti in questo lato dei due main draw non ne sono rimasti.

Dopo lo 0/5 al primo turno, Camila Giorgi è stata battuta da Naomi Osaka: la giapponese, che sembra tornata sui livelli che le avevano consentito di vincere due Slam consecutivi, le ha concesso appena 3 game e ha vinto in 70 minuti. Dunque, niente Italia; tuttavia ci sono ottimi motivi di interesse per sintonizzarsi su Flushing Meadows anche oggi. A cominciare dal numero 1 Novak Djokovic, che affronta Jan-Lennard Struff come gli era già capitato nei quarti del Western & Southern Open e che, come nel secondo turno dell’ultimo torneo, potrebbe poi vedersela con Ricardas Berankis.

Ci sono anche i rappresentanti della NexGen, che sperano sempre di fare lo scalpo al serbo: da Alexander Zverev, impegnato con il francese Adrian Mannarino, a Stefanos Tsitsipas che se la deve vedere con il già più maturo Borna Coric (che a New York ha vinto lo Slam juniores ormai sette anni fa) passando per Denis Shapovalov, che giocherà contro Taylor Fritz. Vedremo allora quello che accadrà oggi nella diretta degli Us Open 2020.

Ricordiamo che la diretta tv degli Us Open 2020 è garantita dai canali di Eurosport, e che soltanto il primo – quello principale – è disponibile anche sul digitale terrestre; Eurosport 2 rimane un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare, mentre tutti gli appassionati di tennis avranno la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player per seguire i match del torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per informazioni utili sui giocatori e qualche notizia interessante, consigliamo di visitare il sito ufficiale dello Slam all’indirizzo www.usopen.org.

Avendo parlato degli Us Open 2020 nel torneo maschile, affrontiamo ora il discorso del torneo Wta. Qui abbiamo perso la numero 1 del seeding, perché Karolina Pliskova ha ceduto a Caroline Garcia che vuole tornare sui livelli di qualche anno fa; la francese adesso affronta Jennifer Brady, che è una delle cinque statunitensi presenti in questo lato del tabellone. Un ottimo risultato per la nazione di casa, anche se nessuna sembra avere le carte per arrivare in fondo; adesso però la corsa alla semifinale da questo lato diventa apertissima, con Naomi Osaka che guida il gruppo ma deve affrontare una interessantissima giovane come Marta Kostyuk, che ha eliminato Anastasija Sevastova – una che da queste parti aveva sempre fatto bene. Petra Kvitova gioca contro Jessica Pegula e deve “vincere” il fatto che a Flushing Meadows non sia mai riuscita a fare la differenza, poi abbiamo chiaramente la campionessa 2016 Angelique Kerber che gioca contro la sorpresa Ann Li e deve dimostrare di poter tornare su quei livelli. Interessante la sfida tra Petra Martic, testa di serie numero 8 e che ha trovato il top della carriera in età già matura, e Varvara Gracheva: la ventenne russa, di cui parlavamo un paio di giorni fa, ha compiuto una grande rimonta su Kristina Mladenovic ed ha meritatamente raggiunto il terzo turno degli Us Open 2020.

