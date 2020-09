Diretta Us Open 2020/ Streaming video tv: derby russo nei quarti, orario dei match

I quarti di finale degli Us Open 2020 si completano mercoledì 9 settembre. Nella parte bassa dei due tabelloni del singolare, lo Slam di tennis arriverà a definire i giocatori che raggiungeranno le semifinali andando a caccia del titolo. Si parte alle ore 18:00 di casa nostra, sia sull’Arthur Ashe che sul Louis Armstrong; purtroppo non ci sono più italiani in corsa, l’ultimo rimasto era Matteo Berrettini che è stato battuto in quattro set da Andrey Rublev e non ha così confermato la semifinale giocata lo scorso anno, pur mostrando nella sconfitta di essere ormai arrivato ad un livello per cui può indistintamente giocarsela ogni volta, al netto di fattori esterni.

Il classe ’97 invece conferma di essere in grande crescita: prenota il derby russo contro Daniil Medvedev, il quale sa di non poter avere vita facile nel suo cammino verso la seconda finale consecutiva perché nell’altro quarto c’è Dominic Thiem, che ha schiantato il comunque bravissimo Felix Auger-Aliassime e adesso affronta Alex De Minaur. Anche l’austriaco rischia, tutto sommato: dunque nella diretta degli Us Open 2020 per la giornata di oggi potremmo aspettarci sorprese ma, come dicevamo già ieri, per la prima volta il titolo maschile lo vincerà un giocatore nato negli anni Novanta.

Tempo di quarti di finale agli Us Open 2020: il tabellone femminile ha perso anche la testa di serie numero 2 Sofia Kenin, battuta da Elise Mertens che continua nel suo percorso di crescita. La belga affronta però un’avversaria che ha due Slam in bacheca e qui ha giocato due finali, rischiando di vincerle entrambe: Victoria Azarenka è stata una credibilissima numero 1 Wta prima di avere problemi fisici e legali (per la custodia del figlio), si era arenata ma, ritrovando convinzione e soprattutto condizione, ha fatto vedere a tutti di essere assolutamente in grado di giocare ancora a tennis.

Come risultato ha eliminato Karolina Muchova, ed ora è ai quarti di un Major: sogna la semifinale con Serena Williams per vendicare quelle due finali di cui sopra, ma la statunitense insegue il record di Margaret Court e sembra tornata su livelli vicini ai migliori. Giocherà contro Tsvetana Pironkova, grande sorpresa degli Us Open 2020: una semifinale a Wimbledon ormai 10 anni fa, un quarto al Roland Garros nel 2016 e poi poco altro, ma è una giocatrice che in termini generali quando sente aria di Slam è capace di elevare il suo livello. Vedremo: sia il cuore che il raziocinio ci parlano di una semifinale tra Williams e Azarenka, ma le sorprese sono dietro l’angolo…



