Diretta Us Open 2020/ Streaming video tv: oggi i quarti, orario dei match (tennis)

E’ tempo di quarti di finale agli Us Open 2020: si parte martedì 8 settembre, e la grande notizia è ovviamente l’assenza di Novak Djokovic dal tabellone dello Slam. Come sappiamo, il numero 1 Atp è stato squalificato: galeotta una pallina lanciata in direzione di un giudice di linea, nel primo set del suo ottavo contro Pablo Carreno Busta. Il quale ringrazia, e porta a casa: al netto della severità del provvedimento, un argomento non certo nuovo visto che lo avevamo affrontato a suo tempo parlando della nostra Maria Vittoria Viviani (squalificata dagli Australian Open juniores per lo stesso motivo), lo spagnolo vola ai quarti tre anni dopo aver giocato la semifinale a Flushing Meadows, e sulla sua strada incrocia il “novellino” Denis Shapovalov che più o meno in quel periodo emergeva sulla scena. Il mancino canadese, classe ’99, è sicuramente chiamato a grandi cose: dovrà iniziare a dimostrarlo da oggi, lo stesso dicasi per Borna Coric che ha comunque tre anni in più, risultati di maggiore spessore ma anche un avversario tosto come Alexander Zverev che, a sua volta, potrà finalmente scrollarsi di dosso le paure da Major e replicare, nella diretta degli Us Open 2020, la semifinale centrata a Melbourne in gennaio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2020

La diretta tv degli Us Open 2020 sarà trasmessa come al solito da Eurosport ed Eurosport 2, ma questa volta i match di singolare sono pochi e dunque ci sarà prevalenza del primo canale, accessibile anche sul digitale terrestre (Eurosport 2 invece è riservato agli abbonati Sky). In alternativa, ovvero per seguire i match in diretta streaming video, c’è la piattaforma Eurosport Player che potrà essere utilizzata dai clienti, mentre sul sito ufficiale www.usopen.org troverete il programma del torneo dello Slam, contenuti multimediali e statistiche interessanti sui giocatori impegnati a New York.

DIRETTA US OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2020 per questo martedì ci presenta ovviamente anche il torneo Wta: qui la grande favorita è Naomi Osaka, perché delle giocatrici rimaste nella parte alta del tabellone è l’unica ad aver mai raggiunto la semifinale di uno Slam e soprattutto ne ha messi due in bacheca, compreso il primo della carriera qui a Flushing Meadows. Ora la giapponese dovrà dimostrare di saper reggere la pressione, perché tutti si aspettano che arrivi almeno in finale: oggi incrocerà la racchetta con Shelby Rogers, sorprendente americana che i quarti Slam li aveva visti quattro anni fa al Roland Garros e che per arrivare fino a qui ha eliminato, tra le altre, Elena Rybakina e l’eterna incompiuta (su cemento) Petra Kvitova. Più in alto nel tabellone ecco la kazaka “tascabile” (163 centimetri) Yulia Putintseva, che però ha un gioco aggressivo e frenetico che ha dato fastidio a tante in questi giorni; a sfidarla sarà un’altra statunitense, quella Jennifer Brady che, lei pure, per la prima volta si affaccia ai quarti di uno Slam (aveva giocato un quarto turno agli Australian Open nel 2017) e può rappresentare un’altra grande sorpresa.

