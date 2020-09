Diretta Us Open 2020/ Djokovic Carreno Busta streaming video tv, orario (tennis)

Agli Us Open 2020 oggi, domenica 6 settembre, iniziano gli ottavi di finale nella parte alta dei due tabelloni del singolare: l’orario di inizio delle partite è fissato come sempre alle ore 17.00 italiane, quando a New York saranno le 11.00 del mattino. Cala dunque la quantità degli incontri ma aumentano (si spera) la qualità e certamente anche l’interesse, per tornare a pensare a Flushing Meadows solo come a un luogo di sport, dopo mesi nei quali è diventato addirittura una sorta di ospedale da campo, nei momenti peggiori della pandemia di Coronavirus, che a New York è stata tosta.

Per fortuna il torneo dello Slam è stato salvato, dunque pensiamo a cosa ci potrà offrire oggi la diretta Us Open 2020: in copertina la testa di serie numero 1, cioè Novak Djokovic, che partirà certamente favorito sulla carta nel suo match contro lo spagnolo Carreno Busta, chiamato a compiere un’impresa che francamente avrebbe del clamoroso. Djokovic nel turno precedente ha lasciato solo sette game in tre set al tedesco Struff, è dunque in gran forma e primo favorito degli Us Open 2020: sarà tutto facile anche oggi per lui?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2020

Ricordiamo che la diretta tv degli Us Open 2020 è garantita dai canali di Eurosport, e che soltanto il primo – quello principale – è disponibile anche sul digitale terrestre; Eurosport 2 rimane un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare, mentre tutti gli appassionati di tennis avranno la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player per seguire i match del torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per informazioni utili sui giocatori e qualche notizia interessante, consigliamo di visitare anche il sito ufficiale dello Slam all’indirizzo www.usopen.org.

DIRETTA US OPEN 2020: IL TABELLONE MASCHILE

Illustrando che cosa ci attenderà oggi nella diretta Us Open 2020, possiamo adesso parlare degli altri tre incontri in programma per gli ottavi del singolare maschile. Venerdì notte il croato Coric ha vinto una meravigliosa battaglia contro il greco Tsitsipas, di conseguenza adesso è sulla carta favorito contro l’australiano Thompson, così come il tedesco Zverev – uno dei Next Gen più quotati per spezzare il monopolio dei Big Three, a dire il vero ridotti già in partenza al solo Djokovic in questi anomali Us Open 2020 – parte con il favore dei pronostici nel match che lo metterà di fronte allo spagnolo Davidovich Fokina. Infine, merita attenzione una sfida che sulla carta potrebbe risultare abbastanza equilibrata, cioè quella tra il canadese Shapovalov e il belga Goffin. Non sono mancate già alcune sorprese finora, come è tutto sommato normale in una stagione stranissima: cosa potrà succedere dunque nella domenica centrale degli Us Open 2020?

