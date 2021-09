Diretta Us Open 2021/ Sinner Zverev, streaming video tv: si chiudono gli ottavi

DIRETTA US OPEN 2021: SINNER- ZVEREV PER APPRODARE AI QUARti

Sono riflettori puntati anche oggi, lunedi 6 settembre 2021, sulla diretta degli Us Open 2021, a partire dalle ore 17.00 italiane: con oggi proseguiamo e concluderemo con gli ottavi di finale dei tabelloni Atp e Wta per lo slam nordamericano e davvero non vediamo l’ora di dare spazio al cemento di Flushing Meadows. Dopo tutto oggi sono in programma incontri al cardiopalma e davvero si comincia a fare sul serio per questo finale di stagione del tennis mondiale: non solo ad allietarci oggi anche ben due italiani ancora in gara e dunque Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due poi in questi giorni hanno toccato un vero e propio record per la storia del tennis italiano: mai due azzurri erano arrivati fino agli ottavi di finale di Flushing Meadows e speriamo che per entrambi il loro cammini su cemento americano possano continuare.

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Possiamo ricordare che le grandi emozioni con la diretta tv degli Us Open 2021 sono su Eurosport: sarà questo canale, il principale dell’emittente, che seguirà i match validi per gli ottavi di finale, ma anche Eurosport 2 dovrebbe sintonizzarsi sul torneo di tennis alternandosi con altre programmazioni. In assenza di un televisore, sarà possibile per gli abbonati DAZN seguire i match tramite la diretta streaming video, che sarà disponibile anche ai clienti della piattaforma Eurosport Player. Il sito ufficiale www.usopen.org fornirà invece le informazioni utili, come i boxscore aggiornati in tempo reale di qualunque partita a Flushing Meadows.

DIRETTA US OPEN 2021: I MATCH IN PROGRAMMA OGGI

Ricordato che al solito la diretta degli US Open 2021 comincerà solo dalle ore 17.00, secondo il fuso orario italiano, vediamo ora quali saranno gli incroci da non perderci oggi. Parlando subito torneo ATP e dunque dai due italiani ancora in lizza sul tabellone dello slam americano, Berrettini e Sinner. Il primo oggi per gli ottavi di finale del torneo sul cemento sarà impegnato contro una delle sorprese degli Us Open 2021, ovvero il tedesco Oscar Otte, che dopo aver superato Lestienne, Zapata Miralles, l’azzurro Sonego, Kudla e pur solo pochi giorni fa il nostro Andreas Seppi, ora tenterà l’impresa contro il numero 8 al mondo: davvero un match non banale, ma a cui comunque il romano è gran favorito. Davanti a Jannik Sinner invece un nemico più temibile, ovvero Alexander Zvererv, oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 e finalista agli US open dell’anno scorso. A completare il programma anche gli ottavi di finale Djokovic-Brooksby (con lo statunitense fresco di successo nel terzo turno contro Karatsev) e Opelka-Harris, con il sudafricano pronto a rare l’impresa, dopo aver avuto la meglio anche su Shapovalov

