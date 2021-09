Diretta Us Open 2021/ Streaming video tv: Zverev e Raducanu nei quarti (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: TRA SORPRESE E CONFERME!

La diretta degli Us Open 2021 per mercoledì 8 settembre scatta alle ore 18:00, naturalmente fuso orario italiano: è il giorno dedicato al completamento dei quarti di finale – parti alte dei due tabelloni – e quindi è il giorno in cui Matteo Berrettini torna a sfidare Novak Djokovic, ma del match dell’unico italiano rimasto nel torneo dello Slam parliamo, giustamente, in separata sede.

Qui dunque presentiamo gli altri match, a cominciare da quello che farebbe emergere l’avversario di Berrettini in semifinale: avremmo potuto sperare in uno straordinario derby (che ci avrebbe dato un sicuro finalista) ma Jannik Sinner, pur avendo parecchie occasioni per rendere diversa la sua partita, è stato schiantato da un Alexander Zverev che sembra aver carburato, e così il tedesco prosegue la sua corsa verso la vendetta del 2020.

Ad attendere Sasha Zverev nei quarti c’è Lloyd Harris, certamente una delle storie migliori di questo torneo dello Slam: del sudafricano e di come potesse crescere in fretta avevamo già parlato, ma forse in pochi si aspettavano che a New York potesse battere Karen Khachanov, Denis Shapovalov e Reilly Opelka in pochi giorni. Vedremo allora cosa succederà nella diretta degli Us Open 2021, aspettando la quale dobbiamo ancora analizzare tutti i temi che ci verranno forniti nella giornata di mercoledì, che si annuncia ricca ed entusiasmante e, speriamo, con l’Italia del tennis ancora protagonista.

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Avendo parlato dei due match maschili, nella diretta degli Us Open 2021 bisogna anche affrontare il tema del torneo femminile: ai quarti nella parte alta abbiamo una protagonista tra tutte, vale a dire la teenager britannica Emma Raducanu. Ottavi a Wimbledon, quarti a New York: in un mondo Wta che fatica a trovare certezze, la diciottenne nata in Canada sta dimostrando di poter fare parecchia strada, anche se ovviamente non basta qualche mese di splendore a farne una campionessa. Intanto apprezziamo i suoi risultati, oggi però la strada rischia di complicarsi parecchio visto che l’avversaria nei quarti è Belinda Bencic, oro olimpico in carica e, a proposito di precocità, considerata una futura campionessa già a 16 anni quando giocava tra le juniores.

La svizzera ha battuto Iga Swiatek, dando ancora più credito al suo percorso; dall’altra parte ecco Karolina Pliskova, finalista agli Us Open cinque anni fa ma ancora incapace di mettere uno Slam in bacheca pur avendo ampie possibilità nel corso della carriera. A sfidare la ceca sarà Maria Sakkari: pazzesca la vittoria sulla campionessa 2019 Bianca Andreescu, la greca è una grande lottatrice e sogna la seconda semifinale Slam in un anno, dopo quella giocata al Roland Garros. Tra poco dunque per la diretta degli Us Open 2021 si tornerà in campo, vedremo come andranno le cose…



